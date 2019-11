Levchenko (VVCS): politiek moet echt gaan optreden

“Er moet een strenger protocol komen met zwaardere straffen voor personen die zich schuldig maken aan racisme en discriminatie.” Daarvoor pleit Evgeniy Levchenko, voorzitter van spelersvakbond VVCS.

Levchenko had onlangs contact met Ahmad Mendes Moreira, die op 17 november slachtoffer werd van racisme. “De politiek moet optreden want dit is een probleem van de samenleving.”

Levchenko sprak namens de VVCS zijn steun uit aan Mendes Moreira. “Wij zullen hem beschermen en ondersteunen.” Hij stelt dat er nu onmiddellijk ingegrepen moet worden.

“De clubs moeten sowieso meer hun verantwoordelijkheid pakken en racisme keihard bestrijden. En de KNVB moet regels opstellen voor de clubs. De bond zou meer bevoegdheid moeten krijgen om clubs te kunnen straffen.

“Als je soms hoort wat ‘fans’ op de tribunes zeggen, ga je niet meer met je kinderen naar voetbal. Dat mag absoluut niet en dit is een goed moment om het aan te pakken.”

De VVCS kwam na het incident van de 17de bijeen. “Er moet een scherper en harder protocol komen, ook bij de grote clubs. Een scheidsrechter moet direct de beslissing kunnen nemen om een wedstrijd direct stil te leggen. De VVCS wil ook dat spelers bij racisme gewoon van het veld kunnen stappen.”

Levchenko hoopt dat het dit keer niet bij praten blijft. Hij stelde zelf maatregelen voor om hard op te treden. “Engeland heeft een meldplicht tijdens wedstrijden, daar kunnen wij hier ook veel meer meedoen.”

Levchenko stelt dat het probleem veel groter is dan wat er rond Mendes Moreira gebeurde. “Ik weet dat Eric Gudde op 22 november met Mark Rutte heeft gesproken. Ik hoop dat zij dan daadwerkelijk tot iets zijn komen, want zij moeten nu optreden.”

“Onze maatschappij kent veel problemen op het gebied van racisme en discriminatie. Daar moet een aanpak beginnen want voetbal is slechts een weerspiegeling van de maatschappij.”

