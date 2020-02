De VVCS doet een oproep aan de spelers als clubs zich laks opstellen tegenover de bestrijding van racisme. Als de arbitrage en clubs daar niets tegen doen, dan moeten de spelers maar van het veld af.

“Als de scheidsrechters en clubs niets doen, dan moeten de spelers zelf van het veld af. Collectief, onder leiding van de aanvoerder en daar gaan wij hen in steunen. Zo erg is het intussen al”, zegt VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko.

Hij reageert op de uitslag van de enquête onder de aanvoerders van alle BVO’s. Daaruit kwam naar voren dat spelers veel vaker dan gedacht racisme ervaren. Vier aanvoerders gaven aan dat dat zelfs wedstrijd gebeurt.

“Als de betreffende clubs dit weten, moeten zij actie ondernemen”, zegt Levchenko. “Ik heb echter de indruk dat de clubs vrij laks met dit probleem omgaan. Zij steken heel vaak hun kop in het zand. Maar er is een protocol en dat moet je dan wel volgen.”

De KNVB presenteert op 8 februari een plan van aanpak. Dat is ontwikkeld naar aanleiding van de racistische uitingen tegen Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. Levchenko is blij dat dit incident serieus wordt opgepakt.

“Ik heb begrepen dat er veel geld mee gemoeid is. Meer camera’s en anonieme meldings-apps, die gaan wel werken. Maar het belangrijkste is dat de mensen moeten leren wat een minderheid voelt. Anders gaat het uit de hand lopen.”

