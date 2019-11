Burgemeester Jack Mikkers gaat mee naar de KNVB

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch gaat op 28 november met FC Den Bosch-voorzitter Jan-Hein Schouten mee naar Zeist. Zij zullen bij de KNVB samen met minister Ferd Grapperhaus, het racisme incident bespreken.

Kwetsend taalgebruik door supporters richting Ahmad Mendes Moreira is op 28 november onderwerp van gesprek bij de KNVB .

Niet meer doorspelen

Het incident leidde tot veel verontwaardiging in binnen- en buitenland. Talloze clubs kwamen vervolgens in een actie op de Nederlandse voetbalvelden. Zij maakten duidelijk dat zij bij racisme en discriminatie op de tribunes of velden, niet meer door zullen spelen.

FC Den Bosch-voorzitter Jan-Hein Schouten, sprak deze week al met burgemeester Jack Mikkers. De club en de stad gaan zoveel mogelijk samenwerken. De club zal eerst een plan van aanpak opstellen om te proberen herhaling te voorkomen.

Meerdere onderzoeken

Intussen zijn de onderzoeken in volle gang om in kaart te krijgen wat er op de tribunes gebeurd is. Ook kijkt de club wie voor het incident verantwoordelijk was. FC Den Bosch doet zoals gebruikelijk, zelf onderzoek naar de gebeurtenissen. Maar ook het OM verricht onderzoek. De organisatie beschikt inmiddels over alle beelden die kunnen helpen om de daders op te sporen.

Jack Mikkers wil wel helpen

FC Den Bosch heeft KNVB en politie gevraagd of zij via hun netwerk willen bemiddelen. De club wil graag inschakeling van professionals die racisme en discriminatie op de tribune kunnen vaststellen. Maar de materie ligt nogal gevoelig. De club merkt dat de door hen benaderde externe deskundigen, hun handen niet aan het incident willen branden.

Burgemeester Mikkers had een goed gesprek met de voorzitter van FC Den Bosch. “Wij weten wat de club zelf moet oppakken en waar de gemeente een helpende hand kan bieden. En waar wij kunnen, zullen wij de club natuurlijk helpen. Maar FC Den Bosch heeft nu eerst een flinke klus te klaren.”

Follow @Allesportzaken