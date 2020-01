Rabobank vergoedt ABA Rijswijk gephiste 78.000 euro

Het overkwam Jeu-de-boulesvereniging ABA in Rijswijk maar het kan iedere sportvereniging in Nederland gebeuren. Dat criminelen via phishing rücksichtslos de bankrekening van de club plunderen.

De Rijswijkse Jeu-de-boulesvereniging ABA krijgt van de Rabobank de gephiste 78.000 euro vergoed. “Ik ben 100 kilo lichter”, stelde penningmeester Jacques van den Broek opgelucht.

Echt een stomme fout

De bankrekening van ABA maar ook zijn eigen bankrekening, waren leeggehaald door criminelen. Dat kreeg Van den Broek op 17 januari van de Rabobank te horen. “Ik heb een phishing-mailtje geopend en dat was echt een stomme fout”, zo vertelde de penningmeester. En de schade bedroeg meer dan 78.000 euro.

Van den Broek vertelde de leden het nieuws op 19 januari jl. tijdens een extra ledenvergadering. “Ik kreeg veel begrip en steun. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik vastbesloten was om het geld terug te krijgen. Ik moest dat doen voor al die mensen die mij altijd met hun geld vertrouwd hebben.”

Rabobank phishing-afdeling gebeld

En naar nu bleek met succes. Want op 20 januari kreeg Van den Broek al te horen dat het geld terug zou komen. “Ik heb aangifte gedaan bij de politie. Maar op weg naar huis bedacht ik mij dat ik toch contact moest zoeken met de phishing-afdeling van de Rabobank.”

“Ik wilde hen toch even laten weten dat de media ons wilden spreken. Ik vond het alleen wel zo eerlijk om eerst even met hen contact op te nemen. Het was namelijk niet mijn doel om de bank zwart te maken.”

“En dat bleek een goede stap. Zij hebben direct contact gezocht met de directie van de bank en vergoeden alle schade. Het is super voor de club en voor de mensen die er al helemaal niets aan kunnen doen. En dat het zo snel goed is gekomen, is voor mij echt buiten alle verwachting.”

