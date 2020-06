Protocol heropening horeca clubs nu beschikbaar

Vanaf 1 juli mogen de sportkantines weer open. Om deze coronaproof te maken moeten de clubs de horeca-richtlijnen volgen. Het protocol heropening horeca van KHN is daarvoor nu beschikbaar.

Het KHN protocol is niet vastgesteld door de overheid. Die heeft het protocol wel beoordeeld en het is nu in lijn met de voorschriften die sinds 1 juni gelden.

Protocol heropening horeca is een richtlijn

Wettelijke regels zoals (lokale/regionale) noodverordeningen, arbo-regels etc. blijven van toepassing. Met name lokale overheden passen noodverordeningen regelmatig aan. Het is dus niet uitgesloten dat deze verordeningen strengere of ruimere regels kennen dan in dit protocol staan.

Belangrijke verschillen

Er zijn twee belangrijke verschillen ten opzichte van het vorige protocol dat KHN publiceerde:

– Het uitgangspunt van de overheid is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt.

Mensen die een gezamenlijke huishouding vormen hierop een uitzondering. De gemeente zal vanaf drie personen handhaven. Tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen moeten binnen ook 1,5 meter van elkaar zitten. In het eerste protocol ging KHN nog uit van 4 personen maar dat is nog een brug te ver;

– KHN onderzoekt of een schot kan helpen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Dat gaat de branche testen via een pilot. Als zo’n schot werkt, dan zouden sportclubs schotten kunnen inzetten op plekken waar de 1,5 meter moeilijk te realiseren is.

Maatwerk voor de club

Gebruik de hoofdlijnen van het protocol heropening horeca om ook op de sportclub maatwerk toe te passen. KHN adviseert clubs ook om een beknopt handboek te maken. Leg daarin de maatregelen vast die ‘club specifiek’ zijn.

Clubs kunnen ook als niet KHN-lid in de webshop zaken zoals flyers, posters en stickers bestellen. KHN wenst u veel succes met het gebruik van het protocol en met het 1,5 meter-gereed maken van de club.

