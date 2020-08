Protocol heropening horeca geldt ook voor sportclubs

Ook de sportclubs in Groningen moeten aan het protocol heropening horeca. En zij zijn zelf verantwoordelijk voor het volgen van de regels en het informeren van leden en bezoekers.

De gemeente Groningen geeft deze vergoeding door aan de verenigingen. De gemeente stuurde de clubs voor de periode 1 maart tot 1 juni daarom geen huurfacturen. Sport050 overlegt thans met de Sportkoepel Groningen hoe hoog de tarieven na 1 juni zullen zijn.

Tijdens normaal spelcontact hoef je geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Dit geldt nu voor alle leeftijden. Het is wel van belang dat spelers van 18 jaar of ouder, voor en na het sporten 1,5 meter afstand houden. Clubs mogen ook weer oefenwedstrijden en competities organiseren.

De kantines en terrassen van de clubs zijn sinds 1 juli weer open. Maar alle kantines moeten zich aan het protocol voor de heropening van hun horeca houden. En al het personeel en vrijwilligers bij alle sportclubs moeten dit protocol kennen.

Per 10 augustus gelden er voor de clubs strengere regels. Zij zijn vanaf die datum verplicht om hun gasten en leden te registreren. Dit moet i.v.m. een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD in het geval van een besmetting.

Kantines en clubhuizen moeten zich dus aan de maatregelen houden die ook voor de horeca gelden. En zij moeten er ook voor zorgen dat al het personeel op de hoogte is van het nieuwe protocol. Iedereen die de kantine van een sportclub beheert, is zelf verantwoordelijk voor het volgen van dit protocol. NOC NSF stelde voor sportclubs en beheerders van kantines een corona checklist samen.

Follow @Allesportzaken