Proef de sport met Albert Heijn en NOC NSF

Zo’n 30% van sportend Nederland ging door de corona minder sporten blijkt uit het onderzoek van Albert Heijn en NOC NSF. De actie ‘Proef de sport’ wil ook deze afhakers weer in beweging krijgen.

De helft van de Nederlanders wil best een nieuwe sport beoefenen. Circa 40% vindt het belangrijk om hun voeding daarop af te stemmen maar weet niet hoe.

Proef de sport

Albert Heijn en NOC NSF starten daarom op 14 september de landelijke actie Proef de sport. Hiermee willen zij meer mensen (weer) aan het sporten en bewegen krijgen. In de actie staat gezonde voeding centraal.

Klanten van Albert Heijn krijgen van 14 t/m 27 september éénmalig 10 sportzegels in hun AH app. Maar alleen bij besteding van minimaal 10 euro. Via deze zegels kunnen zij op www.proefdesport.nl (gratis) proeflessen boeken bij honderden sportclubs.

Nieuwe leden

Proef de sport biedt sportclubs de mogelijkheid om een net met nieuwe leden op te halen. Het blijkt dat gedurende de corona-pandemie 11% van de sporters hun lidmaatschap heeft opgezegd. Albert Heijn en NOC NSF willen sportclubs nu een hart onder de riem te steken. Daarvoor kunnen zij zich via clubbase.nl aanmelden.

Proef de sport geeft sporters een extra steuntje in de rug. Want een gezonde levensstijl met voldoende sporten en bewegen is van belang voor een sterk immuunsysteem. Circa 78% van de Nederlanders is bewust bezig met zijn of haar eetgewoontes. En 40% vindt het belangrijk om voeding op hun sport af te stemmen maar weet niet hoe.

Sport en gezonde voeding

Gerard Dielessen, directeur bij NOC NSF: “De ‘Proef de sport’ actie is onderdeel van de Nationale Sportweek. Hierin willen wij zo veel mogelijk Nederlanders inspireren om te gaan sporten. We zijn er trots op om daaraan met een partij zoals Albert Heijn, samen te kunnen werken.

Wij willen dat iedereen weet hoe belangrijk sport en gezonde voeding zijn. En samen met honderden clubs bieden wij iedereen de mogelijkheid om gratis proeflessen te volgen. Maar ga ook eens lekker golfen, paardrijden of zwemmen.”

Follow @Allesportzaken