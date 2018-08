Sv Dinxperlo en DZSV in Aalten sturen op een fusie aan

Sv Dinxperlo en DZSV in Dinxperlo willen graag fuseren. Maar voordat het zover is moeten er eerst wat zaken worden geregeld, zoals de privatisering van de velden van sv Dinxperlo.

De gemeente Aalten wil meewerken aan de fusie, als beide clubs dezelfde uitgangspositie hebben. Daarom heeft BenW besloten om ook de velden van sv Dinxperlo te privatiseren.

Bruidsschat van 7 ton

De gemeente is al enige tijd bezig met het privatiseren van de sportvelden van lokale clubs. “Hiervoor passen wij een vaste formule toe”, vertelt wethouder Kok van financiën. “Die is vastgelegd in de beleidsnota ‘Sport, het hart van onze samenleving‘.”

“Aalten zal de kosten van het onderhoud verminderen met de huuropbrengst en dat bedrag dan kapitaliseren over 25 jaar. Dat betekent dat sv Dinxperlo een bruidsschat van bijna zeven ton krijgt.”

Nieuw derde kunsgrasveld

“Dit bedrag is bedoeld om zelf het onderhoud van velden en kleedkamers te kunnen betalen.” Omdat de gemeente deze kosten niet meer hoeft te maken, kost het Aalten volgens Kok niets. De privatisering biedt beide clubs de kans om een aantal zaken te verbeteren.

De gemeente gaat het derde veld van sv Dinxperlo aan een fitnesscentrum verkopen dat haar parkeervoorziening wil uitbreiden. Een derde kunstgrasveld moet nog elders op het complex worden aangelegd. DZSV speelt al op hybride velden, sv Dinxperlo heeft alleen natuurgrasvelden.

Overdracht hoofdveld

Het hoofdveld van sv Dinxperlo is nu nog eigendom van de Stichting algemeen sportcentrum Dinxperlo. De gemeente koopt dit veld van de stichting en draagt het vervolgens pas over als de fusie door gaat. Aalten zal de kosten dekken met de opbrengst van de grondverkoop aan het fitnesscentrum.

De gemeenteraad van Aalten zal in de vergadering van 18 september as. een besluit nemen over de voortgang van het proces. “De fusieclub krijgt een toekomstbestendige accommodatie”, besluit sportwethouder Hans te Lindert.

Follow @Allesportzaken