TC Engelsbergen in Eindhoven koopt eigen clubhuis

TC Engelsbergen in Eindhoven neemt haar clubhuis over van de gemeente. Sportwethouder Stijn Steenbakkers overhandigde onlangs symbolisch de sleutel van het pand aan voorzitter Simon Tuip.

TC Engelsbergen huurde het pand altijd van de gemeente Eindhoven. Het had sinds 2012 heel wat voeten in de aarde voordat het tot een overname kwam.

Volledig opgeknapt

De geur van pas geverfde muren overheerste tijdens de overdracht in het volledig opgeknapte onderkomen van TC Engelsbergen. En gebrek aan oog voor detail kan de vereniging niet worden ontzegd.

Zelfs op de kussens van het vernieuwde meubilair is met precisie het clublogo geborduurd. En aan het bijna 60 jaar oude pand is onderhoud eigenlijk altijd wel nodig.

Slechts 130 leden

Eindhoven heeft besloten dat de gemeente niet langer zorg wilde dragen voor clubhuizen van de tennisclubs. En dus ook niet meer bij TC Engelsbergen.

“De tennisbanen blijven wel eigendom van de gemeente. Dat is niet zo vreemd want wij zijn een vereniging met slechts 130 leden”, stelt bestuurslid Louis van Deventer.

De gerenoveerde keuken, ketel en plafond zijn het resultaat van hard werken van vrijwilligers en een eenmalige gift van 10.000 euro van de gemeente om achterstallig onderhoud weg te werken.

Overtuiging

De handtekeningen moeten officieel nog wel even worden gezet maar TC Engelsbergen koopt het clubhuis voor bijna 14.000 euro. Wethouder Steenbakkers complimenteerde tijdens de ceremonie het bestuur waarna hij het besluit voor de verkoop toelichtte.

“De gemeente Eindhoven vindt dat als mensen ergens gebruik van maken, zij een accommodatie beter zelf kunnen onderhouden dan de gemeente”, aldus de sportwethouder.

Groot vertrouwen

De voorzitter en wethouder Steenbakkers ontkurkten na de symbolische sleuteloverdracht de champagne. Hoewel TC Engelsbergen een van de kleinste clubs van Eindhoven is, heeft voorzitter Tuip groot vertrouwen in de toekomst. “Ons ledental is al jaren stabiel.”

