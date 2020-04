Sv Odis start pilot met betaalde penningmeester

Het lukt sv Odis in Elsloo al enkele jaren niet om een penningmeester te vinden. Daarom heeft de club de gemeente Ooststellingwerf om een financiële bijdrage gevraagd voor een pilot met een betaalde penningmeester.

Ooststellingwerf stemde in met het houden van de pilot ‘Vitaal verenigingsbestuur’. De gemeente trekt hiervoor 2.000 euro uit en sv Odis draagt zelf ruim 500 euro bij.

Pilot met betaalde penningmeester

Administratiekantoor ‘Passie voor cijfers‘ (PvC) in Boijl gaat de administratie van Odis inrichten. PvC gaat ook penningmeesters opleiden, uitzoeken welke taken clubs kunnen uitbesteden en hoe dit te bekostigen is. De gemeente wil creatieve oplossingen vinden voor het tekort aan met name penningmeesters.

Veel clubs hebben zorgen over hun voortbestaan vanwege het gebrek aan bestuursleden. De gemeente wil met deze pilot hun zorgen wegnemen. PvC gaat daarvoor alternatieve manieren van administratief werk onderzoeken. Bijvoorbeeld door clubs met elkaar, of met het lokale bedrijfsleven, te laten samenwerken.

Een bestuur samenstellen blijkt lastig

De gemeente krijgt steeds vaker signalen van clubs dat zij geen bestuur kunnen samenstellen. Een secretaris, maar met name een penningmeester, blijkt voor clubs vrijwel niet te vinden te zijn.

Vrijwilligers lopen wel warm voor kleine of tijdelijke klussen. Maar voor bestuurlijke taken met verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn zij veel minder te porren. Ook voor functies waarvoor specifieke kennis nodig is, zijn maar moeilijk mensen te vinden.

Werving van vrijwilligers

De clubs in Ooststellingwerf namen deel aan de bijeenkomsten voor het opstellen van het Lokaal Sportakkoord. Hierin kwam het vraagstuk rond de werving van vrijwilligers als eerste prioriteit naar voren. De pilot ‘Vitaal verenigingsbestuur’ moet een kader bieden waarmee de clubs direct aan het werk kunnen.

