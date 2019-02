Pelikaan selectiespelers redden leven clubgenoot

Je leest steeds vaker dat sporters een medespeler van een gewisse dood redden. Het is goed dat steeds meer sporters, zoals bij zvv Pelikaan, de weg naar de AED weten te vinden.

Met enige regelmaat krijgt een speler op het veld een hartstilstand. Gelukkig weten steeds meer spelers en omstanders tegenwoordig snel een AED te vinden.

Hartstilstand bij zvv Pelikaan

Bij zvv Pelikaan in Zwijndrecht slenterden op 31 januari wat selectiespelers rustig van het trainingsveld af. Totdat zij in de gaten kregen dat hun clubgenoot Cees Overgaauw, tijdens de training door een hartstilstand was getroffen.

De spelers overzagen direct de ernst van de situatie en haalden pijlsnel de AED uit de kantine. Op het veld begonnen zij direct de 60-jarige Overgaauw te reanimeren en ook 112 werd snel gebeld. Die snelle aanpak hielp de hartslag van Overgaauw weer op gang en hij begon alweer te ademen.

Naar het ziekenhuis

Het ambulancepersoneel nam na aankomst direct de reanimatie over en Overgaauw werd meegenomen naar het ziekenhuis. Een week na de gebeurtenis mocht hij het ziekenhuis verlaten en hij is nu weer thuis.

Het bestuur van zvv Pelikaan ontving op 16 februari de heldhaftige groep Pelikanen in de bestuurskamer. Daar werden zij toegesproken door het bestuur en getrakteerd op een hapje, een drankje en een bos bloemen.

Follow @Allesportzaken