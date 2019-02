Peanut Basketbal bij Crackerjacks in Amersfoort

De belangstelling voor basketbal groeit in Amersfoort. Daarom is basketbalvereniging Crackerjacks op 7 februari voor de allerkleinsten gestart met het zogenaamde Peanut Basketbal.

“’s Zomers zie je dat er op onze courts steeds vaker 3×3 basketbal wordt gespeeld”, stelt clubsecretaris Adrie van Wonderen. “En dat blijkt vraag bij jonge kinderen te triggeren.”

Peanut basketbal vanaf 5 jaar

Crackerjacks (Sportvereniging van het jaar 2018) is gestart met een strippenkaart voor peanut basketbal voor kleine basketballetjes. Tot voor kort hanteerde de club een instapleeftijd van minimaal 8 jaar.

Maar steeds vaker kreeg de club de vraag of nog jongere kinderen ook al konden gaan basketballen. Dat is nu mogelijk want met Peanut Basketbal kunnen kinderen al vanaf 5 jaar basketballen.

Vaardigheden en complimenten

Kinderen willen graag spelen en zo af en toe ook eens winnen. Crackerjacks maakt dat daarom met Peanut Basketbal voor de allerkleinsten mogelijk. De kids maken spelenderwijs kennis met basketbal. De nadruk ligt voor deze groep op het speels aanleren van vaardigheden en hen complimenteren met hun gedrag.

Ook de ‘succesbeleving’ maakt basketbal leuk voor hen. Tijdens de oefeningen leren de kleintjes hoe zich volgens de STAR richtlijn (Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect) horen te gedragen.

10-strippenkaart peanut basketbal

Sportwethouder Hans Buijtelaar gaf op 7 februari jl. het startschot. Dus Crackerjacks biedt vanaf nu Peanut Basketbal iedere donderdag aan van 16:00 en 17:00 uur in Sporthal Zielhorst. De doelgroep is kinderen in de leeftijdsgroep 5 t/m 8 jaar.

Handig is dat de ouders hun kinderen niet vooraf hoeven in te schrijven. Dit kids basketbal werkt namelijk met een strippenkaart zodat kids lekker ongebonden met de sport kunnen kennismaken.

Dus als zij zin hebben kunnen zij gewoon meedoen. En hebben zij een keertje geen zin of tijd, dan is dat ook prima. Dan komen zij een keertje niet en kost het ook geen strip. Dat is makkelijk en wel zo economisch voor de ouders. De 10-strippenkaart kost maar 25 euro en is te koop in Sporthal Zielhorst.

