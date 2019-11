Papendrechtse sportclubs willen één accommodatie

Onlangs hebben vier Papendrechtse sportclubs een intentieverklaring ondertekend. Zij gaan de mogelijkheid onderzoeken van een gezamenlijke accommodatie op het Slobbengors.

Vv Papendrecht, DES ’72, Ttv Papendrecht en Boules Amis willen samen een plan ontwikkelen. Dat moet een duurzame en gezamenlijke sportaccommodatie opleveren.

Ook interesse van andere clubs

Hans Jonker, voorzitter van vv Papendrecht: “Er is ook interesse van andere Papendrechtse sportclubs om deel te nemen. Ik wil wel benadrukken dat de gemeente op de hoogte is maar in deze fase nog geen rol speelt.”

“Wij gaan plannen nu verder uitwerken”, vertelt Rob van den Bos, voorzitter van TTV Papendrecht. “We zullen ongetwijfeld tegen een aantal problemen aanlopen. Maar wij gaan vooral proberen om in mogelijkheden en oplossingen te denken. Daarvoor zullen wij creatief moeten zijn.”

Betere binding Papendrechtse sportclubs

DES ’72 voorzitter Marko Bakema is blij met het initiatief. “Het is een mooie kans om onze wedstrijden en trainingen op één locatie te laten plaatsvinden. Dat is belangrijk voor een betere binding met onze leden.”

Voorzitter Leendert van der Made van Boules Amis ziet ook vele voordelen voor zijn club. “Het Slobbengors is een mooie locatie met een betere zichtbaarheid. Dat kan een boost betekenen voor ons ledental. Ook zouden wij de beschikking krijgen over een kantine, die hebben wij nu niet.”

Met de intentieverklaring laten de Papendrechtse sportclubs zien dat het hen serieus is. Zij willen echt aan de slag gaan om op technisch en financieel gebied ideeën uit te werken. De verwachting is dat de clubs medio 2020 de eerste resultaten zullen kunnen presenteren.

Follow @Allesportzaken