KNHB ouderavond met Teun de Nooijer en Steven Pont

De hockeybond organiseerde op 6 mei de eerste interactieve KNHB ouderavond. Ruim 200 hockeyouders kwamen daarvoor naar het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht.

Teun de Nooijer Steven Pont Voormalig internationalen ontwikkelingspsycholoogspraken op de KNHB ouderavond over de Visie op de ontwikkeling van hockeyers.

Visie op ontwikkeling

Via de campagne ‘Zes keer vooruit in hockey‘ deelt de hockeybond haar visie met iedereen in de hockeywereld. Via deze campagne wil de bond de hockeysport voor kinderen nog leuker en beter maken.

De visie is ontwikkeld door hockeyexperts, wetenschappers en stafleden van hockeyclubs. Aan de basis van deze visie stonden drie vragen centraal:

– hoe maken we de hockeysport kwalitatief nog beter;

– kunnen we daarnaast ook het plezier in hockey vergroten en zo ja, hoe;

– hoe zorgen we ervoor dat hockeyers zich goed ontwikkelen en verbonden blijven aan de hockeysport.

Rol van de ouders

Ouders spelen ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun kinderen. Maar wat kunnen zij betekenen voor hun hockeyende kind? Als ouder wil je graag dat je kind plezier beleeft tijdens het sporten. En het moet de ruimte krijgen om zich goed te ontwikkelen maar hoe zorg je daarvoor?

Pont en de Nooijer

Ouders konden vooraf vragen indienen voor Teun de Nooijer en Steven Pont. Vragen zoals “Hoe zit het met de nadelen van selectie als de kinderen nog jong zijn? En hoe vaak per week trainen is nou eigenlijk zinvol?”

De ouders konden tijdens deze KNHB ouderavond de sprekers ook ter plekke vragen stellen. Aan de hand van de vragen en hun eigen kennis en ervaring bespraken zij de uitgangspunten van de visie.

De bond werkt aan een after movie van deze eerste KNHB ouderavond. Deze staat medio mei op de website voor wie er niet bij kon zijn of degenen die nog even terugblikken.

Follow @Allesportzaken