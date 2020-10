Ouderenproject Tijd voor krijt door de KNBB gelanceerd

De Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) heeft samen met het Nationaal Ouderenfonds ‘Tijd voor krijt’ gelanceerd. Dit is een het sociaal activeringsprogramma dat biljarten inzet als middel om ouderen met elkaar in contact te brengen.

“Met ‘Tijd voor krijt’ laten we ouderen genieten van een potje biljart. Het programma stimuleert sociaal onder ouderen”, stelt KNBB-directeur Willem La Rivière

Tien locaties

In juni 2021 vindt het EK Driebanden in Nederland plaats. In het kader daarvan voorziet de KNBB tien locaties door het hele land van spel- en communicatiematerialen. Dat gebeurt in clubkantines, buurt- en dorpshuizen en op zorgpleinen. Tijd voor krijt biedt ouderen de mogelijkheid om (weer) lekker met anderen te gaan biljarten.

In 111 kantines

De KNBB gaat Tijd voor krijt in de komende tijd als een olievlek door heel Nederland uitrollen. Daarvoor worden mobiele tafels in sportkantines geplaatst maar ook aanvoerders aangewezen. “De biljartbond wil in 2022, het jaar dat de KNBB 111 jaar bestaat, Tijd voor Krijt in 111 kantines hebben uitgezet”, zo vertelde La Rivière.

Iedere locatie zet op een vast moment in de week haar deuren open om de ouderen te verwelkomen. Zij kunnen dan kennismaken met de biljartsport en tijdens de koffie anderen ontmoeten. Elke locatie krijgt een speciaal opgeleide begeleider die de spelers opvangt en eventueel ook de regels van biljarten uitlegt.

Betrokkenheid van het Mulier Instituut

Het Mulier Instituut doet onderzoek naar het effect van Tijd voor Krijt. Het instituut wil inzicht krijgen in de groep ouderen die deelneemt en hun waardering voor het programma. Ook zal de deelnemers vragen worden gesteld en voert het instituut op locatie ook observaties uit. De resultaten van dit onderzoek moet vervolgens handvatten voor verdere implementatie van het programma gaan opleveren.

