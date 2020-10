OTC 34 Oudenbosch sluit energieproject succesvol af

Toen OTC 34 de verbouwing van het paviljoen plande, was één ding vooral duidelijk. De club ging er alles aan doen om het energieverbruik sterk te verminderen. En zo geschiedde het.

De energiebesparing bleek bij OTC 34 in Oudenbosch nog groter dan was begroot. Samen met een ledenaanwas van ruim 15 procent, ziet de club de toekomst zonnig in.

Paviljoen aangepakt

“Wij stelden eerst een lijst samen met punten waarop we konden besparen”, zegt Toon Wijnen. Hij is bestuurslid en voorzitter van de technische parkcommissie. “Als eerste zijn we de oude verlichting op 6 van de 10 banen door LED-verlichting gaan vervangen.”

Daarna hebben we op het paviljoen extra dakisolatie aangebracht en alle ramen voorzien van HR++ glas. En we hebben alle koel-, vries- en warmwaterinstallaties vervangen door A++ apparaat. Dit scheelt niet alleen een pak in de kosten, het verhoogt het comfort ook aanzienlijk.”

Installatie OTC 34 zelf gedaan

De nieuwe elektrische installatie is helemaal door de leden aangelegd. Daar draaide OTC-lid Louis Couwenbergh, als ontwerper en tevens projectleider van de installatie, zijn hand niet voor om. “Er is zoveel mogelijk LED-verlichting toegepast. En daar waar het kan wordt de apparatuur nu automatisch aan- of uitgeschakeld.”

De aansluiting kon omgezet worden van grootverbruiker naar kleinverbruiker. Hierdoor daalde de kosten van elektriciteit nog eens extra. OTC 34 bereikte met al deze maatregelen een besparing op elektra en gas van bijna 40 procent.

53 zonnepanelen

Op 6 oktober zijn, als sluitstuk van het project, 53 zonnepanelen op het dak van het vernieuwde paviljoen gelegd. Die moeten het jaarlijkse energieverbruik helemaal gaan goedmaken. De plaatsing is mogelijk gemaakt via een donatie van huisbankier Rabobank.

“De energiebesparingen en de kostendaling zijn groter dan was begroot”, stelt penningmeester Corine van Gaans. “Een mooie verduurzaming en welkom in deze lastige tijd. Want ook bij ons staan de inkomsten door de corona sterk onder druk. Maar samen met een ledenaanwas van ruim 15 procent ziet OTC 34 de toekomst zonnig in.”

