Opleidingsclub schiet daar financieel flink mee op

Een opleidingsclub profiteert vaak mee van een grote transfer. En clubs besteden dat heel praktisch aan zonnepanelen, tribunes en LED-verlichting. Komt er bij ASV Dronten nu een Hakim Ziyech tribune?

Spartaan ’20 Onlangs stond er bijeen Duitse scout langs het veld. Omdat Joshua Zirkzee hier vroeger speelde, de speler die langzaam naam maakt bij Bayern München.

Opleiden schiet financieel op

Bij Spartaan ’20 speelden o.m. Anwar El Ghazi, Bruno Martins Indi en Luc Castaignos. In het betaald voetbal lopen ruim 20 spelers rond die een verleden hebben bij deze opleidingsclub.

Ongeveer 60 spelers lopen nu bij jeugd- of beloftenteams van de profclubs rond. Los van de trots schiet Spartaan ’20 er als opleidingsclub financieel flink mee op.

De bijdragen na transfers van spelers leverden Spartaan ’20 al flink geld op. Bruno Martins Indi ging van Feyenoord over naar FC Porto. En Anwar El Ghazi van Ajax naar Lille. Door deze transfers is het complex van Spartaan ’20 nu volledig uitgerust met LED-verlichting.

Opbrengst gaat weer in de club

“Wij willen verduurzamen”, zegt voorzitter Leandro Lopes. “Binnenkort komen er zonnepanelen op het dak. Die betalen we gedeeltelijk betalen na die twee transfers. Zo zien wij nog iets terug van onze moeite. En dat geld stoppen wij niet in het eerste maar in verduurzaming.”

Danny Koevermans verhuisde ooit van AZ naar PSV. Dat leverde Excelsior ’20 in Schiedam nieuwe toiletten op. En Dirk Kuyt maakte een transfer van ­Feyenoord naar Liverpool. Die overgang leverde 279.000 euro op. Daarvan liet Quick Boys in Katwijk de Dirk Kuijt-tribune bouwen.

De transfer van Roy Makaay leverde Blauw-Wit in Nijmegen ruim 150.000 euro op. Van dat geld heeft de club de bestuurskamer en kleedkamers laten verbouwen.

Opleidingsclub heeft recht op een bijdrage

Ook bij Spartaan ’20 houden zij alle transfers goed bij. Want bij elke ondertekening heeft de club recht op een bijdrage voor elk jaar in de opleiding. “Ik houd het bij, maar onze penningmeester stuurt de rekening”, zegt Henny Vosselman van Spartaan ’20. “Engelse clubs maken het geld meestal heel snel over. In landen zoals Roemenië en Bulgarije duurt dat langer, maar dan helpt de KNVB een handje.”

In Amsterdam is avv Zeeburgia ook zo’n opleidingsclub. “Het is gaaf als één van onze jongens een transfer maakt. En natuurlijk kijken wij ook of één van onze jongens een mooie transfer maakt. Wij kijken nu naar Denzel Dumfries. Laat hem maar lekker doorgaan met scoren en dan in de zomer een klapper maken.”

