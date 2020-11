Opheffing dreigt voor Tennisclub de Velmer

Het voortbestaan van Tennisclub de Velmer in Maren-Kessel hangt aan een zijden draadje. De club zoekt dringend nieuwe bestuursleden. Indien die zich niet snel melden, dan zit er weinig anders op dan de club op te doeken.

In de statuten van TC De Velmer staat dat de club zeven bestuursleden moet hebben. Maat h et huidige bestuur bestaat eigenlijk alleen nog uit penningmeester Erik van de Scheur.

Alleen een penningmeester

“De Velmer is al jaren op zoek naar meer bestuursleden”, zo stelt de huidige penningmeester, Erik van de Scheur. “Ik ben in feite het enige bestuurslid dat nog actief is. In de statuten van de club staat dat het er eigenlijk zeven moeten zijn. Maar drie bestuursleden is toch echt wel het minimum.”

“Ik kan het in ieder geval niet langer alleen doen want er staan de club nogal wat uitdagingen wachten. Bijvoorbeeld een samenwerking met een andere club het werven van leden, etc. Dat zijn geen taken die een penningmeester alleen kan doen.”

Moeilijk om bestuursleden te strikken

De Velmer beschikt over vier verlichte banen, een clubhuis en heeft nu 145 leden waarvan 25 jeugdleden. Een jaar of zeven geleden had de club nog zo’n 350 leden. Maar ook toen was het al moeilijk om voldoende bestuursleden te strikken.

Volgens Van de Scheur zijn er afgelopen tijd meerdere oproepen gedaan om nieuwe bestuursleden te werven. Ook zijn er leden gebeld en zijn er oproepen gedaan via Facebook en tijdens vergaderingen. “Ik heb nu alle leden een brief gestuurd met daarin als deadline 1 december.

Voor die datum moeten zich nieuwe bestuursleden gemeld hebben anders gaat de stop eruit. Inmiddels heeft zich n.a.v. deze brief een lid gemeld voor een bestuursfunctie. Van der Scheur: “Dat is hoopvol maar daar moet nog minstens een bestuurslid bij om de zaak open te houden.”

Follow @Allesportzaken