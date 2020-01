Openheid van zaken essentieel voor OFC Oostzaan

OFC Oostzaan moet uiterlijk 17 januari openheid van zaken geven over de financiering. En met name van het eerste elftal. Deze dringende oproep deed de raad van Oostzaan aan het bestuur van de club.

Het bestuur doet er goed aan om de oproep snel te honoreren. Anders gaat het sportcomplex vanaf 18 januari op slot en bevriest Oostzaan de subsidie.

Geen openheid van zaken

De partijen in de gemeenteraad riepen de OFC’ers op de tribune op om snel openheid van zaken te geven. Het gemeentebestuur heeft namelijk nog steeds geen inzicht, ondanks meermaals aandringen via gesprekken en brieven.

Het bestuur van OFC schreef burgemeester Rob Meerhof al dat geldschieter Marwan K. zou terugtreden. Dit ondanks het hoger beroep dat nog loopt tegen een jaar celstraf wegens witwassen. K. is voorzitter van de Stichting Topvoetbal Oostzaan (STO).

Goede voorbeeld

BenW en de raad stelden eerder al dat een veroordeeld persoon bij een club geen rol kan spelen. “Een bestuurslid moet de jeugd in Oostzaan het goede voorbeeld geven.”

Vlak voor de vergadering over OFC, besprak de raad de brief van OFC. Hierdoor begon de vergadering te laat. In die brief doet het bestuur een weer aantal toezeggingen.

Een accountant zal ‘zo snel mogelijk’ de cijfers aanleveren en onderbouwen. Het bestuur zal de gemeente ook inlichten over de afspraken die de STO met de Belastingdienst maakte.

Nieuw gesprek

De club heeft gevraagd om een nieuw gesprek met burgemeester Meerhof. Hierbij zouden, behalve OFC-bestuurders, ook K., de advocaat van K., OFC en STO en een fiscalist aanschuiven.

Bij vijf bedrijven in Oostzaan e.o. zijn granaten achtergelaten. Door brandstichting zijn twee auto’s verloren gegaan en er is een auto beschoten. De politie onderzoekt de conflicten binnen de club en een eventueel verband tussen deze zaken. De raad wil graag openheid van zaken, maar hierover hield iedereen zijn mond.

