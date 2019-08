Ontlopen sportclubs een nieuwe ronde ombuigingen?

De economische groei vertraagt en de tekorten in het sociale domein van gemeenten lopen op. En er is geen reden om aan te nemen dat zij sportclubs in een nieuwe ronde ‘ombuigingen’ zullen ontzien.

John F. Kennedy zei ooit “The time to repair the roof is when the sun is shining.” Is uw sportclub al klaar voor het volgende rondje ombuigingen?

Het sociale domein

Gemeenten komen niet uit met het geld dat de staat hen beschikbaar stelt om de WMO-taken over te nemen. Zij kampen daardoor met tekorten in het ‘sociale domein’. Je kunt er over discussiëren of sport hierin thuis hoort maar de sport zit er doorgaans in. En gemeenten zullen daarin het eerste gaan bezuinigen.

50 miljard

De coalitie denkt na over een fonds van 50 miljard euro als boost voor de economie. Of als potje voor zwaardere tijden? Als zo’n fonds er al komt is het de vraag hoe de staat dat geld dan gaat gebruiken. Het oplossen van de problemen in sociale domein zal wel niet bovenaan het prioriteitlijstje staan.

Nieuw rondje ombuigingen

De overheid praat met de gemeenten over compensatie om de tekorten op te vangen. Maar de ervaring leert dat de staat zo’n probleem vaak niet alléén oplost. En gemeenten moeten hun begroting toch sluitend maken. Dus dat wordt schipperen tussen een beetje verlichting van de pijn en toch weer een rondje ombuigingen.

De zon schijnt nu nog

Wij weten nog niet hoe groot de bui is die ons land binnen zal drijven. Die kan minder fel zijn als de VS en China een beetje snel uit de handelstarieven komen. Maar het einde van de schermutselingen lijkt voorlopig nog niet in zicht.

Het is beter als sportclubs niet pas het dak op gaan zodra de eerste regen valt. Houd rekening met het (deels) terugdraaien van subsidies en/of de bijdrage aan het onderhoud. Want goedkoop geld lenen voor zwaardere tijden, dat zit er voor de meeste clubs helaas niet in.

Follow @Allesportzaken