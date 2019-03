Only Friends in Landgraaf mikt op 300 leden

Sportclub Only Friends in Landgraaf is er speciaal voor mensen met een beperking, ouderen met een verhoogd gezondheidsrisico en revalidanten. De club streeft ernaar om in de komende drie jaar 300 leden in de vestiging Landgraaf te krijgen.

Only Friends in Landgraaf wordt na Amsterdam, Utrecht en de Achterhoek, de vierde vestiging van Only Friends in Nederland.

Limburgse Only Friends

Mariëlle Houben kwam nog geen nog half jaar geleden in contact met Dennis Gebbink, de oprichter van Only Friends. Zij trekt samen met Jan Regterschot en Ron Pauwels de kar van deze Limburgse vestiging.

“Ik ontmoette Gebbink tijdens een wedstrijd van het G-team van Roda JC tegen het G-team van Ajax. Hij vertelde heel enthousiast over Only Friends dat al bijna twintig jaar bestaat.”

Ook in Landgraaf

“Geïnspireerd door de verhalen van Gebbink zocht ik contact met Regterschot en Pauwels van Park Strijthagen. Ik wilde samen met hen bekijken of Only Friends ook in Landgraaf uitgerold kon worden”, vertelt Houben.

“En Regterschot was al net zo positief als ik. Wij hebben meteen de koe bij de hoorns gevat en in de vestiging Landgraaf kunnen nu 19 sporten worden beoefend. Wij hebben vanaf de aftrap voetbal, fitness, badminton, wandelen en handbal gekozen om mee te beginnen.”

Tientje contributie

In korte tijd hebben de initiatiefnemers al contact gelegd met regionale instellingen, bedrijven, scholen en clubs. En ook de provincie Limburg en de gemeente Landgraaf hebben hun steun toegezegd.

De club is ook al gevestigd in Amsterdam, Utrecht en de Achterhoek. En nu is een ton uitgetrokken om ook ‘Landgraaf’ van de grond te krijgen. Leden betalen een tientje contributie per maand waarvoor zij aan drie sporten kunnen deelnemen.

Only Friends in Landgraaf start op 25 maart dus als vierde Only Friends vestiging. Gedeputeerde Ger Koopmans van de provincie Limburg zal het startsein geven. Een groot aantal toekomstige leden zal daarbij aanwezig zijn.

Follow @Allesportzaken