Online sponsoring levert sportclubs extra geld op

Het sportverenigingsleven is flink door de coronamaatregelen getroffen. Maar sportclubs maken amper gebruik van online sponsoring. En dat terwijl leden best bereid zijn om weekendwedstrijden online te sponsoren.

De leden willen best online wedstrijden sponsoren. To ch maakt, volgens sponsorplatform goal41.nl ( goal-for-one) maar 3 procent van de clubs gebruik van online fondsenwerving.

Extra online sponsoring

De oprichters van goal41.nl willen clubs helpen om online wat extra sponsoring binnen te krijgen. Daarvoor peilden zij net na de extra maatregelen van het kabinet een aantal leden van sportclubs.

Uit de peiling bleek dat 71 procent van de leden de financiële gevolgen van COVID-19 bij hun club terugziet. Er zijn nauwelijks tot geen kantine-inkomsten meer en leden en sponsors haken af.

Coronacrisis vraagt om creativiteit

De coronacrisis teistert alle clubs en vele proberen hier creatief wat op te vinden. Allerlei initiatieven moeten de clubgeest een beetje levend houden nu de club stil ligt. Je moet iets, want stilstand is achteruitgang.

Maar veel clubs blijken als hulp niet direct aan online fondsenwerving te denken. Slechts 3 procent van de clubs ziet dit als mogelijke extra bron van inkomsten. En dat terwijl hun leden deze mogelijkheid met het cijfer 7,6 beoordelen.

Simpel fondsen werven slaat aan

Het idee van online sponsoring via goal41.nl is heel simpel. Een club laat voor 1 euro per gewonnen punt of game, een wedstrijd sponsoren door vrienden, collega’s of familie. Dat is goed voor de teamspirit en laagdrempelig voor de sponsor. En een club kan sponsoring in principe voor elke wedstrijd inzetten. Dus ook via vriendschappelijke potjes op de club is al sponsorgeld op te halen.

Driekwart van de leden staat dus positief tegenover het idee. En zes op de tien leden wil zelf best meedoen als sponsor of deelnemer. Online sponsoring kan op deze manier dus leuk aantikken. Een club kan op deze manier voor een beetje wedstrijd, tot enkele duizenden euro’s ophalen.

