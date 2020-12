Online spel verduurzaming voor de sportsector

Na een half uurtje met het online spel verduurzaming, verdiepen beleidsmakers in de sportsector hun kennis over verduurzaming al. “Het is leuk om een keer spelenderwijs te ervaren wie en wat je daarvoor nodig hebt.”

In de ‘Routekaart verduurzaming sport’ staan thema’s zoals energie, circulair materiaalgebruik en gewasbeschermingsmiddelen in de sportsector centraal.

Verduurzaming in sportsector

Om beleidsmakers te helpen is voor de sportsector een online spel voor verduurzaming ontwikkeld. In minder dan een half uur weet een beleidsmaker waar hij of zij zoal tegenaan kan lopen. Het spel is samen met de VSG en de RVO, ontwikkeld door het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Sigrid Postema bij het KSB heeft het spel bedacht: “Er is veel informatie beschikbaar over bijvoorbeeld het verminderen van energieverbruik. Maar we willen de informatie wat leuker brengen. Hoeveel het kost om te investeren in zonnepanelen bijvoorbeeld, of wanneer een warmtepomp interessant is. Het is leuk om een keer via een spel te ervaren wie en wat je waarbij nodig hebt”, aldus Postema.

Gemeente Watertoren

Het spel speelt zich af in de fictieve gemeente Watertoren. Die moet met een beperkt budget verduurzamingsmaatregelen doorvoeren bij de zes lokale sportaccommodaties. Met die maatregelen moet deze in 2030 aardgasvrij zijn en 49% CO2-reductie hebben behaald. De opdrachten moeten binnen een beperkte tijd zijn uitgevoerd.

Postema: “Het spel maakt duidelijk dat sommige maatregelen al snel effect hebben. Andere hebben dat meer op de lange termijn dus je moet constant afwegingen maken terwijl de klok tikt.”

Ook verkeerde keuzes in het online spel verduurzaming

Eenvoudig de doelen halen met het beschikbare budget en binnen de beschikbare tijd, is er niet bij. “Nee, want je kunt in dit online spel verduurzaming ook verkeerde keuzes maken. Er kunnen bijvoorbeeld incidenten optreden die snel opgelost moeten worden. Denk aan een hockeyveld dat ineens onder water staat na een pittige onweersbui”, zo besluit Postema.

