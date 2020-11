Kost ongelukkige woordkeuze atletiekclub DJA de kop?

Had atletiekvereniging DJA in het rapport over een renovatie van het atletiekpark maar een andere woordkeuze gemaakt. Dan had hing de toekomst van de club nu wellicht niet aan een zijden draadje.

De atletiekbaan van DJA is zo versleten dat afkeuring dreigt. In dat geval is de veiligheid voor de sporters niet langer gegarandeerd. En dan staat de toekomst van DJA op het spel.

732.050 euro is genoeg

De renovatie kost zo’n 900.000 euro, zo blijkt uit een rapport. “Dat is erg veel geld”, zo oordeelde een krappe politieke meerderheid van coalitiepartijen in september. Zij eisten in een motie dat de renovatie niet meer dan 750.000 euro zou gaan kosten.

“732.050 euro is volgens het rapport ruim toereikend”, zo stelde raadslid René de Bruijn van Dorpsbelangen. “In deze huidige financieel onzekere tijd moeten we goed op de uitgaven letten.”

Meer dan hardlopen

“De renovatie gaat alleen over meer dan de baan”, zei sportwethouder Twan Zopfi. “Dat klopt”, voegde voorzitter Wesley van Steen van DJA toe. “Atletiek is naast hardlopen bijvoorbeeld ook speerwerpen en kogelstoten. De staat van enkele van deze voorzieningen is ook slecht. Willen wij de goedgekeurd houden, dan moeten wij ook die opknappen”, stelde Van Steen.

Ongelukkige woordkeuze

Die onderdelen zijn in het rapport echter niet als ‘eisen’ maar als ‘wensen’ opgenomen. Dus interpreteren de drie coalitiepartijen deze punten als niet noodzakelijk. “Doe nu wat volgens het rapport moet gebeuren en voer de wensen later uit”, zo menen zij. En daar hielden zij op 27 oktober aan vast, ook nadat Zopfi het belang van de ‘wensen’ nog eens benadrukte.

Stemming eindigde onbeslist

De wethouder snapt de financiële urgentie maar rekende voor dat 750.000 euro echt te weinig is. Een stemming over de renovatie eindigde onbeslist. Intussen is de keuring al in oktober 2021. “Het kan toch niet zo zijn dat een onhandige woordkeuze het einde van DJA betekent?”, stelde Van Steen. Op 10 november as. stemt de gemeenteraad opnieuw over deze kwestie.

Follow @Allesportzaken