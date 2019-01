ACV Assen wil graag weten waar de club aan toe is

De VVD in Assen heeft BenW gevraagd om snel duidelijk te maken hoe de aanpak van de accommodatie van ACV Assen er uit gaat zien. De club mist nu namelijk iedere duidelijkheid.

ACV Assen en de gemeenteraad van Assen worden al twee en een halve maand onwetend gehouden over de plannen rond de uitbreiding van de accommodatie van de club.

KNVB normen

ACV-voorzitter Marco de Rijke praat al lange tijd met de gemeente over vernieuwing en uitbreiding van de accommodatie. Dit bleek tijdens de In de begrotingsvergadering van 5 november 2018.

Conform de normen van de KNVB heeft zijn club meer kleed-, vergader- en commissieruimtes nodig voor de jeugd- en de damesafdeling. Ook wees hij erop dat het asbestdak boven de tribune eraf moet en moet worden vervangen.

Harde toezeggingen

De Rijke gaf aan dat over de aanleg van nieuwe kleedruimte door de gemeente al ‘harde mondelinge toezeggingen’ zijn gedaan. “En over de andere vernieuwingen is zijn al zoveel suggesties gedaan, dat reeds de nodige investeringen zijn gedaan.”

De voorzitter heeft de gemeenteraad gevraagd om BenW te verzoeken om de kleedkamers met grote voortvarendheid tijdens de winterstop te (laten) realiseren.

Wel een toezegging maar geen brief

Burgemeester Marco Out zegde ACV toe om op korte termijn een brief aan de gemeenteraad te zullen sturen. Hierin zou hij een schets geven van de huidige situatie.

VVD-fractievoorzitter Martin Rasker geeft echter aan dat de gemeenteraad ruim 10 weken later de toegezegde brief nog steeds niet heeft ontvangen. En ook het bestuur van ACV is in deze periode niets wijzer geworden.

Rasker wil nu dat BenW zo snel mogelijk met de toegezegde brief komt. “Wij willen graag snel duidelijkheid over de aanpak van de gewenste aanpassingen van de ACV accommodatie.”

