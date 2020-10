Omzetderving sportclubs door Corona viel tot juli mee

Half maart 2020 nam de overheid maatregelen om de COVID-19 uitbraak in te dammen. De sportparken moesten dicht en veel clubs vreesden een forse omzetderving. Maar die viel mee.

Tot nu toe lijkt de financiële schade voor sportverenigingen nog mee te vallen. Dit constateerde de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) op basis van jaarstukken 2019/2020.

Betere resultaten

Anders dan verwacht haalde de helft van de verenigingen een beter resultaat dan in het vorige seizoen. Wel was hun kantineomzet in het eerste halfjaar van 2020 fors lager. Maar de pandemie lijkt nauwelijks van invloed te zijn geweest op de contributie- en sponsoropbrengsten. Aan kosten hebben clubs vaak bespaart op bijvoorbeeld energie- en personeelskosten en de inkoop voor kantine.

Ook hebben veel clubs gebruik gemaakt van compensatieregelingen zoals de NOW en TOGS. En vaak kregen zij van hun gemeenten korting op de huur. Al met al is tot op heden, de financiële schade door de meeste clubs vrij goed opgevangen.

Omzetderving 13 miljoen per week

SWS-directeur Dick Zeegers benadrukt wel dat de cijfers louter voetbal- en hockeyclubs betreffen. “De data zijn ‘dun’ en de conclusies zijn wellicht wat ‘kort door de bocht’. Wij ontvangen jaarlijks de jaarstukken van meer dan 1.500 sportorganisaties. Daar baseren wij ons op.”

“Wij gebruiken doorgaans meer data voordat wij conclusies trekken. Van sporten met gebroken boekjaren, zo als handbal, korfbal of rugby hebben we nog te weinig jaarstukken binnen.”

“We zien ook clubs die hun inkomsten grotendeels in de zomer halen, zoals honkbal, cricket of atletiek. Die sporten zijn niet in deze cijfers verwerkt. Zij maken veelal pas per 31 december de jaarrekening op.” SWS raamt de omzetderving door Corona op 13 miljoen euro per week.

Toekomstperspectief

Vanaf 28 september 2020 zijn nieuwe coronamaatregelen van kracht. Daardoor blijven de sportkantines voorlopig dicht. “Hoe langer de clubhuizen gesloten blijven, hoe groter de omzetderving zal zijn. En die neemt natuurlijk toe bij nog zwaardere maatregelen”, zo besluit Zeegers.

