Omgeving van een sporthal is ideaal om te dealen

Op de parkeerplaats van Sporthal Mheenpark raakten op 1 februari twee mannen gewond bij een schietpartij. Clubs in en rond het park maken zich ongerust over de veiligheid. “De omgeving van de hal is ideaal om drugs te dealen.”

“De parkeerplaats is druk in gebruik om drugs te dealen. Het is er ook een ideale plek voor. Er is weinig toezicht en je kunt er makkelijk wegkomen.”

Midden in de scene

Op 1 februari zijn een 18- en een 28-jarige man beschoten. De welpen en scouts van scouting Dr. Ariëns waren toen al weg. “Maar een jonge handbalster van Achilles kwam midden in de scene terecht”, vertelde voorzitter Tonnie van Rijn. “Zij zag de slachtoffers liggen en sloeg meteen alarm.”

Nog meer maatregelen

Na aankomst liep Van Rijn direct naar binnen want een paar kinderen waren flink van slag. Beheerder Accres nam de afgelopen jaren al een aantal maatregelen maar gaat nu nog meer doen.

Ook Bé Gerritse, hoofd sportaccommodaties bij Accres, kwam op het incident af. “Er was van Acress één iemand aan het werk en die is natuurlijk enorm geschrokken is. Wij weten al een tijdje dat sporters zich rond de Mheenhal niet veilig voelen. Daarom voerden wij al maatregelen door.”

Meer camera’s, verlichting en surveillance

Gerritse gaat nu sowieso met beveiligingscamera’s aan de slag. “Die hebben nog geen HD-kwaliteit dus die gaan wij upgraden. En wij gaan kijken of wij nog meer camera’s kunnen ophangen.”

“Niet zo lang geleden is er al LED-verlichting geïnstalleerd maar wij gaan opnieuw de verlichting onder de loep nemen. Daarvoor stond op 7 februari al een afspraak gepland. Ik heb de politie ook gevraagd om vaker rond de hal te surveilleren. Maar ik heb van hen nog geen antwoord.”

Politiewoordvoerder Simone van Dijk liet weten dat er nog niemand is aangehouden. “Het is ook nog niet duidelijk hoeveel verdachten er bij de zaak betrokken zijn.”

