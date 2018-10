Laaggeletterdheid probleem op Rotterdamse sportclubs

Eén op de negen Nederlanders heeft last van laaggeletterdheid. In Rotterdam is dat 21% en in de wijken Feijenoord en IJsselmonde ligt dat percentage zelfs boven de 30%. En dit probleem speelt ook op sportclubs.

Iemand die laaggeletterd is heeft moeite met schrijven. Hij of zij kan het ook lastig hebben met lezen en/of het gebruiken van schriftelijke en digitale informatie.

Alle lagen van de bevolking

Een laaggeletterde kan wel lezen maar maximaal op het niveau van een kind op de basisschool. Laaggeletterden hebben vaak ook problemen met rekenen en digitale vaardigheden en laaggeletterdheid komt in alle lagen van de bevolking voor.

Bijna 100.000 mensen

Nevin Muratoglu is beleidsadviseur Taal en Gezondheid bij de gemeente Rotterdam. Hij stelt dat het belangrijk is dat mensen in sportclubs laaggeletterdheid herkennen en het ook bespreekbaar durven te maken.

“Het is niet iets om je voor te schamen als je als volwassene moeite hebt met lezen en schrijven. Durf het te zeggen als je moeite hebt met lezen en schrijven want in Rotterdam zijn bijna 100.000 mensen laaggeletterd.”

De kans is dus groot dat elke sportclub een aantal leden heeft die laaggeletterd zijn. Daarom is het belangrijk dat alle clubs aandacht voor het onderwerp hebben en leden kunnen doorverwijzen.

Aanbieders

Er zijn in Rotterdam meerdere aanbieders van taalcursussen en taalhulp:

• de ROC’s Zadkine en Albeda;

• de ‘Huizen van de Wijk’;

• een Taalcafé in een bibliotheek;

• VraagWijzers in de buurt voor vragen, ondersteuning of advies over taallessen in de buurt

Laaggeletterdheid herkennen

Op de website van de gemeente Rotterdam staat de meest recente informatie over hulp en lokale taalcursussen. Hierop staat ook hoe een lage taalvaardigheid bij iemand is te herkennen en tegen welke problemen deze mensen in het dagelijks leven aanlopen. Het probleem van laaggeletterdheid is geen typisch Rotterdams probleem maar komt op sportclubs in heel Nederland voor.

