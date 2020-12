NOW3 per direct tot 28 december aan te vragen

In verband met de nieuwe lockdown is het UWV-loket opengesteld voor aanvragen voor de NOW3 regeling. Ook sportverenigingen kunnen voor de derde periode van de NOW-regeling een aanvraag indienen.

Veel sportverenigingen zullen een NOW3 aanvraag willen indienen. Dat kunnen zij al vanaf vandaag doen t/m 27 december as.

Tegemoetkoming in de loonkosten

Werkgevers kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten voor oktober t/m met december aanvragen. De sportvereniging moet dan wel minimaal 20 procent omzetverlies hebben over een periode van drie maanden.

Er zijn sportwerkgevers die geen aanvraag hebben ingediend voor de NOW2. Zij kunnen kiezen over welke periode het verlies moet worden berekend. Dat kan zijn oktober-december, november-januari of december-februari.

Veel sportwerkgevers hebben echter al wel een NOW2 aanvraag ingediend. Voor hen geldt dat de drie maanden waarover zij het verlies opgeven, moeten aansluiten op de vorige periode.

De tegemoetkoming in de loonkosten is maximaal 80 procent bij een omzetverlies van 100 procent. In eerste instantie betaalt UWV in drie termijnen een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming.

NOW3 i.v.m. andere situatie

Aanvankelijk konden werkgevers een aanvraag t/m 13 december indienen. “Maar de lockdown bezorgt hen een heel andere situatie”, zo stelt UWV-bestuurder Janet Helder. “Minister Wouter Koolmees heeft daarom gevraagd het NOW loket weer te openen. Daar kunnen werkgevers dus vanaf 15 december terecht om een aanvraag in te dienen.”

In één keer goed

Het is voor een snelle behandeling van belang dat werkgevers de aanvraag in één keer goed en volledig invullen. UWV heeft daarvoor op de website informatie en filmpjes gezet om hen daarbij te helpen. Maar zij dienen wel een realistische inschatting te maken van hun situatie.

Met de ‘rekenhulp omzetverlies‘ kunnen werkgevers hun verlies berekenen. En via simulatienow kunnen zij ook inschatten hoe hoog het voorschot en de tegemoetkoming zullen zijn. De tool laat ook zien wat de gevolgen zijn van een dalende loonsom.

