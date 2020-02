Noordenveld start uitrol sportaccommodatieplan ISAP

De gemeenteraad van Noordenveld is positief over het Integraal Sportaccommodatieplan (ISAP). De raad heeft besloten om het plan breed te steunen dus de clubs kunnen zich verheugen op forse investeringen.

4,5 miljoen euro De investeringen ter waarde vanmoeten de sportaccommodaties in Noordenveld weer toekomstbestendig maken.

Moet Noordenveld keuzes gaan maken?

Raadslid Armein Sikkenga noemt de investering ‘broodnodig’. “Nu kunnen ook GOMOS en DES zich verheugen op de aanleg van een kunstgrasveld en vv Nieuw-Roden krijgt kleedkamers. De clubs voelen zich gehoord en er zit eindelijk schot in de zaak.”

Volgens raadslid Henk Koekkoek zijn alleen niet alle clubs blij met de verhuizing naar Roden-Zuid. En raadslid Hotze van Wijk heeft bedenkingen over de financiering van het ISAP. “Die 4,5 miljoen euro lijkt mij niet genoeg dus Noordenveld zal keuzes moeten maken. Of wij moeten ergens extern subsidie opduiken.”

Verduurzaming uit ISAP budget?

“De gemeente zou verduurzaming niet uit het ISAP budget moeten betalen”, stelt raadslid Harm Holman. “Dat moet uit het budget voor verduurzaming komen zodat er meer geld overblijft voor de sportaccommodaties.”

Sportwethouder Jeroen Westendorp was het daar niet mee eens. “Door te verduurzamen besparen de clubs geld dat zij weer in de club kunnen steken.” Westendorp is blij dat hij kan rekenen op de steun van de hele raad.

Onduidelijkheid rond vv Peize

Volgens raadslid Holman is er in Noordenveld geen ruimte voor zeven voetbalclubs. De gemeente moet in zijn ogen uiteindelijk naar drie clubs. Westendorp stelde hierop dat deze clubs al veel samenwerken en best kansen zien voor meer samenwerking.

De raad uitte ook haar zorgen over de accommodatie van vv Peize. Een nieuwe accommodatie voor de club maakt namelijk geen deel uit van de investering van 4,5 miljoen euro. Hoeveel de nieuwe accommodatie gaat kosten, is niet duidelijk. Westendorp geeft aan hier in de perspectiefnota op terug te komen.

