Noodfonds voor amateurclubs heeft snel geld nodig

Als financiële steun via een noodfonds voor amateurclubs uitblijft, verdwijnen er zo’n 800 sportverenigingen. Maar ook de rijkere clubs hebben het zwaar.

Zeegers spreekt van een gigantisch probleem. “Een noodfonds voor amateurclubs van NOC*NSF is echt noodzakelijk. Alleen moet sportminister Martin van Rijn nog goedkeuring geven aan de tien miljoen euro voor dit fonds.”

Waarom blijft de storting van zo’n relatief lage bijdrage vooralsnog uit? “De overheid, hè”, zegt Anneke van Zanen, voorzitter van NOC-NSF. Daar werken mechanismen nu eenmaal traag vanwege verlangde garanties.

“Het ministerie wil dat het noodfonds voor amateurclubs additioneel is en niet om bestaande problemen op te lossen. Ik zie wel een positieve grondhouding bij de minister. Ik verwacht nog deze week een toezegging van tien miljoen euro”, zegt Van Zanen.

Bij groen licht beschikt het noodfonds voor amateurclubs over zestien miljoen euro. Geld voor noodlijdende clubs die alle steunloketten al hebben bezocht en geen geld meer hebben. In navolging van de banken draagt ook SWS haar steentje bij om de ergste nood te lenigen.

Extra gedupeerd zijn zomersporten zoals tennis, honkbal, cricket en golf. Tennisvereniging ALTA in Amersfoort (750 leden) rekent voorzitter Martin Bauman op een forse schade van de lockdown. “Onze baromzet is zo’n 100.000 euro per jaar, goed voor een winst van zo’n 60.000 euro. Die zal dit jaar 30.000 tot 35.000 euro lager zal uitvallen.”

“Vanaf 29 april kan de jeugd gelukkig weer tennissen. Deze week is het park van ALTA na bijna twee maanden weer open voor spelers t/m 18 jaar. Tenminste, als de biljetten met richtlijnen en routing binnen zijn. “En als het woensdag niet lukt, dan maar later. Gezondheid boven alles.”

