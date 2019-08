Non infill kunstgrasveld door Oss ’20 in gebruik genomen

Acht maanden geleden ging het nieuwe non infill kunstgrasveld van OSS ’20 op slot. Maar het bestuur vertrouwt de bespeelbaarheid nu en gaat het voor trainingen en wedstrijden van alle elftallen gebruiken.

De spelers van de selectie van Oss ’20 zijn nog altijd bang voor blessures. Zij hekelen de stroefheid van het kunstgras en weigeren voorlopig om op veld 2 te trainen.

Non infill kunstgrasveld

“Veld 2 was een echt hoofdpijndossier maar wij hopen dat het lek nu boven water is”, vertelt adviseur Frans Govers. Oss ’20 liet het non infill kunstgrasveld (zonder korrels) medio 2018 aanleggen.

Dit nieuwe type veld moest revolutionair zijn, na de onrust rond de rubberkorrels. Maar het veld kampte met kinderziektes en zorgde voor blessures. Bovendien ‘schaatste’ de bal als het ware over het veld.

Werk voor Ten Cate

In december 2018 stelde het bestuur daarom het veld buiten gebruik. In de maanden daarop deed producent TenCate Grass allerlei proeven om de problemen op te lossen. De gemeente betaalde 3,5 ton voor het veld. Maar volgens Govers stak het bedrijf na de aanleg nog tonnen in het oplossen van de problemen.

Getest door Kiwa ISA

In juli is het zand uit het veld ‘gezogen’ en is er nieuw zand voor in de plaats gestrooid. Het grovere zand maakt het veld een stuk minder glad en de bal gedraagt zich nu veel natuurlijker. “Wij hebben Kiwa ISA Sport ingehuurd om dat te testen. Dit bedrijf hanteert de FIFA-normen en geeft nu dus aan dat het veld aan alle normen voldoet”, zo vertelde Govers.

Beter bespeelbaar

“Wij hebben begrepen dat de bespeelbaarheid van een non infill kunstgrasveld verbetert door intensief gebruik.” Govers vertrouwt erop dat ook het eerste elftal uiteindelijk van veld 2 gebruik gaat maken. “Het is een schitterend veld waarvan je geen korrels mee naar de kleedkamers loopt. Ik ben ervan overtuigd dat clubs dit type veld de komende jaren vaker zullen laten neerleggen.”

