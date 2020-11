Begint 2021 ook voor uw club met een financiële klap?

Het einde van een rampjaar is in zicht, dus laten we 2020 sportief maar vergeten. Tja, was het maar zo’n feest. Er komen dan wel vaccins aan, maar mag de tap in de kantine straks weer alle weken open?

Voor die tijd bespreekt het bestuur de resultaten van dit jaar vast nog wel. Maar kijkt u al met een schuin oog naar 2021, het jaar waarin veel clubs nog een financiële klap krijgen?

Nog een financiële klap?

“Hoezo nog een klap”, zult u zeggen. Nou, uw club heeft met een bierbrouwerij een afspraak over de staffelkorting. U kunt er niets aan doen, maar geen club haalt dit jaar natuurlijk het geschatte verbruik. Dus schaalt de brouwerij uw bonus in een lagere staffel in.

Dus begin 2021 barst de bom! Niet leuk maar wel realiteit en het geld klotst toch al niet over de rand van de clubkas. En dan is het ook nog niet eens zeker of de kantine wel heel 2021 open mag. En zelfs of de club in 2021 het bierverbruik van 2019 wel haalt.

Een slechtere of juist een betere staffelkorting?

Aan die (veel) lagere bonusbetaling aan de club is niets meer te doen. Maar uw club is voortaan wel te behoeden voor een terugval in uw korting. Zelfs al ‘doet’ u in 2021 minder hectoliters bier. Het is voor 95 van de 100 sportverenigingen zelfs mogelijk om in 2021 een veel betere staffelkorting te krijgen.

Dat is nou het grote voordeel van collectief inkopen. Waar u nu een lagere bonus krijgt, is de kans groot dat u bij Clubbier juist een hogere bonus krijgt. Ook al over 2021. Alle clubs betalen bij Clubbier namelijk één zeer lage inkoopprijs voor hun tapbier. En dat al vanaf 30 hectoliter.

Eerst effe checken

U kunt zelfs eerst even checken hoeveel u op uw bierinkoop kunt besparen. Ga daarvoor naar de bespaartool en vul uw verbruiksgegevens in. Pas daarna beslist u wanneer, en naar welk bier, u wilt overstappen. En wij handelen de overstap voor u af. En bij Clubbier geen addertje onder het gras.

Follow @Allesportzaken