NLcoach voorstander van een soort apk voor coaches

Een voetbalcoach die het gedrag van een hockeycoach gaat beoordelen. Dat klonk tot de afgelopen zomer onwaarschijnlijk. Maar zo’n apk voor coaches zou er binnen afzienbare tijd best eens kunnen komen.

NLcoach-voorzitter Paul van Ass wil dat coaches zich meer bewust zijn van hun invloed op pupillen. “Een coach is belangrijk in de ontwikkeling van jonge sporters”, zo stelt Van Ass. “Het zou goed zijn om grensoverschrijdend gedrag beter meldbaar te maken. NLcoach zou een rol kunnen spelen voor zo’n apk voor coaches.”

Stel dat er een melding, bijvoorbeeld van grensoverschrijdend gedrag, bij NLcoach binnen zou komen. Dan zou een afgevaardigde van de organisatie poolshoogte kunnen gaan nemen bij de desbetreffende coach of training. Coaches met een andere blik uit een andere sport kunnen zo’n melding dan beoordelen.

“Je geeft dan niet meteen een waarde-oordeel. Je zet eigenlijk twee werelden naast elkaar die van elkaar kunnen leren”, legt Van Ass uit. “Zo’n opzet zou het belang van de sporter beter kunnen waarborgen.”

Van Ass heeft geen werkwijze voor ogen zoals de boa’s, die nu in het land de coronaregels handhaven. “Dat zouden we qua mankracht ook niet kunnen waarmaken. De toon zou anders moeten zijn, wij zouden een heel benaderbaar meldpunt moeten vormen.”

Het is volgens Van Ass niet de bedoeling om coaches vanuit de bosjes of achter een boom te gaan observeren. “Wij willen zo’n apk voor coaches niet anoniem gaan doen”, zegt Van Ass. “Het gaat ons om bewustwording bij degenen die misschien niet eens in de gaten hebben dat zij grenzen overschrijden.”

Onafhankelijkheid is volgens Van Ass dus een belangrijke reden waarom sporters of coaches naar NLcoach zouden kunnen stappen. “Bij een gesprek met je sportbond kan een melding al snel als een beoordeling voelen.”

Follow @Allesportzaken