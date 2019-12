Nijmeegse sportclubs zetten zelf mystery guests in

Veertien Nijmeegse sportclubs hebben een deal gesloten met de gemeente. Zij gaan zelf mystery guests (MG) inzetten om te controleren of zij geen alcohol schenken aan jongeren in de sportkantine.

Het is vaste prik voor veel sportteams, in de kantine na de wedstrijd een biertje drinken. Dat is geen probleem, behalve als een speler jonger is dan 18 jaar.

Deal met gemeente

MG’s van het Nijmeegse bureau Objectief komen onaangekondigd langs in de kantine. Zij controleren barvrijwilligers bij voetbal-, rugby-, of hockeyclubs op het schenken van alcohol.

Daarbij letten zij er ook op of barmedewerkers bij twijfel wel om een ID vragen. De Nijmeegse sportclubs betalen 1.300 euro per jaar om zich te laten controleren. Met deze opzet is al eens een proef gedaan.

Hoge boetes

Als een MG keer een minderjarige met alcohol betrapt, is dat geen ramp. Het is voor een club pas een probleem als het vaker fout gaat. Een club die in minstens 60% van de MG-bezoekjes geen alcohol schenkt aan minderjarigen, krijgt de 1.300 euro terug.

Maar als minderjarigen stelselmatig aan bier komen, dan moeten de clubs zelf alles betalen. “En een club twee jaar op rij die 60% niet haalt, kan een hoge boete krijgen”, zegt een gemeentewoordvoerder. “En wij nemen dan de controle weer over.”

Gemeente controleert niet

Een doel is dat barmedewerkers zich er van bewuster zijn aan wie zij alcohol schenken. Objectief laat het een club weten nadat zij een minderjarige hebben betrapt. De 14 Nijmeegse sportclubs die meedoen weten zeker dat zij in 2020 geen boete krijgen. De gemeente controleert hen immers niet.

Eind 2016 kregen 9 Nijmeegse clubs een boete omdat zij zich niet aan de regels hielden. Bij 4 clubs moest, na herhaalde overtredingen, de kantine zelfs twee weken dicht. Begin 2019 moest vv Trekvogels (van de shirtjes) nog 1.360 euro ophoesten. Ook deze club schonk alcohol zonder dat de koper om een ID was gevraagd.

