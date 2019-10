Nijeveen heeft eindelijk haar fel begeerde luchthal

Het is dan toch gelukt. Het dorp Nijeveen (bij Meppel) heeft na tweeënhalf jaar voorbereiding eindelijk een luchthal. Met de hulp van meer dan twintig vrijwilligers werd de hal medio oktober opgebouwd.

Sporthal De Eendracht in Nijeveen heeft te weinig zaaluren beschikbaar voor alle sportclubs in het dorp. De plaatsing van een luchthal leek een goede oplossing voor dit probleem.

De Stichting Airdome Nijeveen, waarin alle zaalsportclubs in Nijeveen vertegenwoordigd zijn, investeerde 300.000 euro. De stichting kon die investering doen na een anonieme schenking van maar liefst 100.000 euro.

Daarnaast kon de stichting bij dezelfde gulle gever nog eens een lening van 200.000 euro tegen een lage rente afsluiten. De luchthal is bedoeld voor alle clubs in het dorp. Maar ook belangstellenden van buiten het dorp kunnen de hal huren.

De afmetingen van de hal zijn 44 meter lang en 40 meter breed. De hal is geplaatst op het kunstgrasveld van kv DOS ’46. Deze korfbalvereniging heeft met name meer ruimte nodig voor trainingen en wedstrijden van de jeugdteams.

Jonge spelers moesten al uitwijken naar Meppel waar ook al onvoldoende ruimte is. Veel meer korfbalverenigingen hebben te weinig trainings- en speelruimte. Daarom bestaat er van de korfbalbond KNKV en andere clubs belangstelling voor deze primeur.

Op 24 oktober leggen installateurs een demontabele sportvloer in de hal. DOS ’46 kan er op deze dag dan voor het eerst in trainen. Op 1 maart 2020 zet de stichting de compressor weer uit. Vrijwilligers breken de luchthal in Nijeveen dan weer af en bergen ‘m op voor het volgende seizoen, zo meldt RTV Drenthe.

