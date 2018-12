Schorsing hangt voor RUSADA opnieuw in de lucht

Het wereldantidopingbureau WADA keerde vorige week zonder de gewenste en geëiste data terug van een bezoek aan het laboratorium van Moskou. USADA dringt daarom aan op directe schorsing.

Het verkrijgen van informatie over het eventuele dopingverleden van Russische atleten was een voorwaarde om het lab van Moskou weer te erkennen en de accreditatie terug te geven.

Meer bewijs

Het WADA hief in september 2018 de schorsing van RUSADA op. Deze was ongeveer drie jaar ingegaan vanwege een omvangrijk dopingschandaal in het land. Het WADA verwachtte de vorige week, op basis van meer informatie, nog meer bewijs over dopinggebruik van Russische atleten te verkrijgen.

Russische wet aanhouden

De Russen hielden ook na deze mislukte bijeenkomst vol mee te willen werken. De Russische sportminister Pavel Kolobkov zei te verwachten in de nabije toekomst absoluut geen problemen meer te verwachten.

“Er zijn een paar technische zaken die moeten worden opgelost. Ik verwacht dan ook dat de delegatie van WADA op korte termijn terugkeert”, aldus een woordvoerder van de minister.

“Rusland is bereid om kopieën van de databank ter beschikking te stellen. Maar dat moet wel in overeenstemming met de Russische wet”, zo stelde Kolobkov. “Hiervoor moeten de technische details en het gebruik van bepaalde apparatuur nog worden besproken.”

Opnieuw een schorsing opleggen

De baas van het Amerikaanse antidopingbureau USADA, Travis Tygart, riep direct op om RUSADA direct een schorsing op te leggen. Zo’n schorsing zou er toe kunnen leiden dat de Russische atleten ook voor de Olympische Spelen in 2020 in Tokio, worden uitgesloten.

Follow @Allesportzaken