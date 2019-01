KNLTB ledenpas komt eraan en gaat twee jaar mee

Dit jaar ontvangen tennisverenigingen voor ieder lid een tweejarige KNLTB ledenpas. In eerste instantie gaat deze pas dus twee jaar mee. Daarna bekijkt de bond of deze langer kan gaan gelden.

Op de nieuwe KNLTB ledenpas staat geen jaartal of speelsterkte meer. Die waren eigenlijk alleen van belang bij deelname aan competities en toernooien.

Spelersprofiel op MijnKNLTB

De ledenadministratie van elke aangesloten club krijgt in februari of maart as. voor ieder actief lid een nieuwe meerjarige ledenpas toegestuurd. De huidige pas is nog t/m 31 maart as. geldig.

Dat de speelsterkte niet meer wordt getoond heeft gevolgen voor het spelen van competitie en toernooien. Het spelersprofiel op MijnKNLTB gaat als legitimatie gelden. In de nieuwe reglementen die in januari worden gepubliceerd, zullen alle procedures rond competities en toernooien worden uitgelegd.

Afhangbord

Op het digitale KNLTB Afhangbord kunnen leden met hun ledenpas een baan reserveren. Dit systeem is geïntegreerd in het ledenadministratiepakket. Een ledenbestand dat helemaal bij is, zorgt er dus voor dat alle actieve leden kunnen afhangen.

Alle afgemelde of geblokkeerde leden hebben dan geen toegang meer. Een aantal tennisclubs maakt nog gebruik van het traditionele afhangbord. De KNLTB zou het toejuichen als deze clubs de overstap maken naar de digitale variant.

LED-verlichting en toegangscontrole

Een aantal clubs heeft het afhangbord gekoppeld aan de LED-verlichting. Leden kunnen deze verlichting dan inschakelen met ledenpas. Dat blijft zo met de nieuwe KNLTB ledenpas. De ledenlijst moet dan wel up-to-date zijn.

In 2019 verandert er nog niets rond de toegangscontrolesystemen. De KNLTB is in gesprek met een aantal aanbieders over de toegangscontrole in de toekomst. De nieuwe KNLTB ledenpas heeft voor het gebruik van een kassasysteem geen gevolgen.

Pasfoto

Op de nieuwe KNLTB ledenpas gaat de pasfoto dus ook twee jaar mee. Voor de pas moet dus een actuele pasfoto worden gebruikt. De overgang naar de nieuwe pas is dus hét moment om leden met een gedateerde foto op hun pas te vragen om een actuele pasfoto.

