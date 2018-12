Nieuwe bezems, nieuwe regels bij sv De Paasberg

Bij steeds meer clubs mag je niet meer roken. Maar bij de volksclub sv de Paasberg in Arnhem ligt de focus eerst op niet meer blowen. De club wil de jeugd niet meer afstoten maar juist aantrekken.

“Wij zijn geen coffeeshop maar een sportclubs met een zero tolerant beleid. Mensen die zo nodig een ‘pretsigaret’ willen roken, die moeten dat dan maar buiten ons sportcomplex doen.”

Zwalkend bestuur

Deze passages staat in een brief aan de leden. De boodschap is simpel: “Een joint rook je in een coffeeshop zoals in De Walm (overigens shirtsponsor van zaterdag 1). Maar niet op de club. Er is een eind gekomen aan een periode met een zwalkend bestuur.”

Aan een lange tafel in het clubhuis zitten twee nieuwe bestuursleden. Het zijn secretaris/penningmeester Adrie van der Beek en hoofd sponsor- en jeugdzaken Daniel Zweers. De Paasberg-kantine oogt als een gezellig café.

De twee bestuursleden willen De Paasberg weer in een positief daglicht plaatsen. “Geen café”, protesteert Zweers. “De Paasberg is zeker gezellig maar een sportvereniging. En op vrijdagavond als de oudere leden klaverjassen is het een ouderensoos.”

Regels de Paasberg aangescherpt

Zweers: “Wij hebben direct de regels aangescherpt. Niet dat er op de Paasberg nou een wietwalm hing, maar wij willen blowen hier niet meer hebben. En nu hebben wij nog een ‘rookkamer’ maar ook die gaat verdwijnen.

“En na een wedstrijd drinken onze seniorenteams nu vaak buiten een kratje leeg. Maar ook dat is nu klaar, ik vind dat een slechte uitstraling hebben”, stelt Zweers.

Hij is niet bang de leden voor het hoofd te stoten. “De failliete clubs als sc Oranje en fc Presikhaaf pompten veel geld in het eerste elftal om hogerop te komen. Maar zonder de jeugd als fundering en wij willen die jeugd niet afstoten maar juist aantrekken.”

Samenwerking met Arnhem

Adrie van der Beek is te spreken over de samenwerking met de gemeente Arnhem. “Zo’n 60 leden betalen hun contributie via de Gelrepas, een kortingspas voor mensen met een lager inkomen. Veel kinderen hadden hier anders niet kunnen voetballen.

En de gemeente is ook gestart met gedragsworkshops die door de HAN hogeschool worden gegeven. “Zij confronteerden ons met incidenten van ouders die vaak hun kinderen opfokken.”

Follow @Allesportzaken