Nieuw Vreelust sportkantine door Aboutaleb gesloten

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft de sportkantine op Nieuw Vreelust voor twee weken gesloten. Het personeel leefde de coronamaatregelen herhaaldelijk niet na en na meerdere waarschuwingen verbeterde dat niet.

Het ging meerdere malen fout bij de sportkantine op Sportpark Vreelust, bij FC Maense in de wijk Delfshaven.

Sportkantine op Sportpark Vreelust

Medewerkers van het horecateam van de gemeente controleerden de kantine op het sportpark. Zo ook op 27 juli jl. toen ook de politie aanwezig was. Die trok zich op die datum ’s avonds zelfs even terug omdat de sfeer wat al te onvriendelijk werd. Zo gooiden sommige aanwezigen in de kantine met glaswerk.

Veiligheidsadvies

De sportkantine is niet twee weken gesloten vanwege een tweede slechte beoordeling na controle. De reden voor de sluiting is dat het personeel het veiligheidsadvies niet juist opvolgde. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam heeft dit bevestigd in reactie op een bericht van RTV Rijnmond.

Niet laten testen

De gemeente ontving signalen dat er onder de bezoekers mensen waren die mogelijk met corona besmet waren. Maar de vrijwilligers en het barpersoneel van FC Maense zou zich niet hebben willen laten testen. Burgemeester Aboutaleb besloot daarop de kantine uit voorzorg twee weken te sluiten.

