Oranje Nassau keuken dicht door vrijwilligerstekort

Op 7 september komen weer veel teams van Oranje Nassau in actie. Maar zij zijn op die dag voor hun natje en droogje volledig op zichzelf aangewezen. De keuken is namelijk dicht bij gebrek aan vrijwilligers.

De grootste voetbalclub van Almelo kampt met een tekort aan vrijwilligers. Het bestuur van Oranje Nassau heeft daarom noodgedwongen besloten om de keuken dicht te houden.

Oranje Nassau kan geen vervangers vinden

“Het werven van vrijwilligers is een lastige zaak. En dat is het bij Oranje Nassau ook”, stelt de club op haar website. “De afgelopen zomer hebben een aantal keuken- en barvrijwilligers aangegeven minder diensten te willen draaien. En op dit moment hebben wij voor hen nog niet genoeg vervangers kunnen vinden.”

Kantine Oranje Nassau gesloten

“Het bestuur kan helaas dus niet garanderen dat de kantine altijd geopend is. Dat zal op de meeste dagen wel het geval zijn. Maar dat de keuken open is, is dus niet vanzelfsprekend meer”, zo stelt het bestuur.

“De kantine zal dus zo af en toe gesloten zijn. Toch gaan wij er natuurlijk alles aan doen om de kantine open te houden. Helaas zal dat dus niet altijd lukken.”

Zelf thee schenken

De club is met ongeveer 1.300 leden echt een grote vereniging. Het bestuur luidde in 2017 al eens de noodklok over de afname van het aantal vrijwilligers.

De sportclub kon in dat jaar de keuken met ongeveer 30 vrijwilligers, nog net draaiende houden. Maar ook toen waarschuwde het bestuur er al voor dat de keuken wellicht wat vaker dicht zou blijven.

