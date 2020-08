Wat is er aan de hand bij NHC in Noordwijk

Er zijn signalen dat trainers bij de Noordwijkse Hockey Club (NHC) het hebben voorzien op jonge speelsters. Dat zou de reden zijn dat het bestuur is opgestapt.

NHC ontving in 2019 een signaal over trainers die minderjarige meisjes verleidden tot seks. Het bestuur hield de zaak echter een seizoen lang binnenskamers.

Geruchten

Een hockeyseizoen lang gonst het op Noordwijk van de geruchten. Bij NHC zouden trainers het gemunt hebben op minderjarige speelsters. Op elke sportclub flirten mensen wel eens. Maar trainers zouden meisjes dronken hebben gevoerd om hen het bed in te krijgen.

Het bestuur van NHC ontving in mei 2019 een brief van bezorgde ouders die hiervoor waarschuwden. “Wij hebben gehoord dat er trainers zijn die achter meisjes aanzitten die net 16 jaar of zelfs jonger zijn.”

Loverboys

“De mannen nemen de jonge speelsters mee naar huis en naar 16+-feestjes”, zo schreven de ouders. De seks zou vrijwillig zijn maar de werkwijze lijkt volgens de ouders sterk op die van loverboys. “Verleiden, vertrouwen wekken en vervolgens seksuele handelingen verrichten en laten verrichten.”

De ouders verstuurden hun brief via een huisarts en wilden dat het bestuur ingreep. “Een sportclub moet een veilige omgeving bieden. Het moet niet het jachtterrein zijn van mannen die hun populariteit gebruiken om zich aan pubers te vergrijpen.”

De alarmbrief is ook verstuurd naar het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). De ouders noemden daarin geen namen behalve van één persoon. “Hij speelt in deze zaak een centrale rol maar ontkent alle aantijgingen.”

Geen bewijs

Het lukte de club niet om een vinger achter de beschuldigingen te krijgen. Het bestuur heeft de aantijgingen onderzocht maar kon niets bewijzen. De brief belandde vervolgens in een envelop en het bestuur sloot de zaak.

De club nam wel preventief maatregelen tegen ongewenste omgangsvormen. Het bestuur stelde een VCP aan en riep een commissie ‘Veilige sportomgeving’ in het leven. Maar het bestaan van de brief werd niet aan die commissie medegedeeld. “Pas later bleek dat er veel meer aan de hand was”, zegt een betrokkene.

Bestuursruzie

Slechts enkele bestuursleden wisten van de brief totdat een bestuursruzie de trainerskwestie weer oprakelde. Er ontstond onenigheid over hoe de kwestie is afgehandeld en of trainer X ook na het seizoen mocht aanblijven.

Een commissie van prominente (oud-)leden bemiddelde om de crisis te bezweren. Deze adviseerde in april om het contract met de trainer niet te verlengen. Het CVSN adviseerde hetzelfde. Maar alle trainers stonden nog op het veld en de club informeerde niemand over de kwestie.

Geen ingreep

De bestuurscrisis explodeerde begin juni en de voorzitter en het bestuurslid jeugdzaken traden af. De twee schreven zowel het CVSN als de KNHB aan. Zij wilden er zeker van zijn dat de zaak niet in de doofpot zou verdwijnen. Maar geen van beide instanties greep in.

De KNHB gaf aan “niet zomaar een onderzoek te kunnen instellen”. De bond stelde daarvoor eerst een officiële klacht te moeten ontvangen van een direct betrokkene. “Informatie uit de tweede of hogere hand is niet voldoende om een onderzoek te starten.”

Impact van onderzoek

De KNHB is niet aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). De bond is dus de enige instantie die een onderzoek kan instellen. Meerdere betrokkenen zijn teleurgesteld over de bondsreactie en vinden de opstelling nogal formeel.

Een woordvoerder van de KNHB houdt vol dat voor een onderzoek meer nodig is. “Zo’n onderzoek heeft een grote impact en het beeld dat wij tot nu toe hebben is diffuus. Wij nodigen iedereen die meer kan vertellen, uit om zich bij ons te melden. Dan kunnen wij er werk van maken.”

Ongewenste omgangsvormen

Na een jaar is er nog steeds geen extern onderzoek gedaan. Dit was voor een tipgever de reden om eind juli documenten te delen met de media. Hierin staan verhalen over ongewenste omgangsvormen binnen de club. Eén van de verhalen is zo ernstig dat het is gedeeld met de politie. Deze bevestigt dat er met de club over is gesproken maar dat er geen aangifte is gedaan.

Mededeling

Terwijl NHC zich opmaakt voor een nieuw seizoen, leven er bij ouders veel vragen. Pas nadat De Gelderlander onderzoek deed en het bestuur vragen stelde, zette NHC een mededeling op de website.

Hierin maakte de club voor het eerst melding van het bestaan van de brief van bezorgde ouders. De club geeft aan grensoverschrijdend gedrag niet te zullen tolereren. NHC schreef ook dat er geen klachten bekend zijn over trainers van de club.

