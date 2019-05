Vrouwen doen het met prestaties goed in de sport. Maar in besturen, als scheidsrechter of als coach zie je vrouwen in de sport veel minder terug. Daarom is het Rotterdams netwerk voor vrouwen in de sport in het leven geroepen.

Erna Truijens is bestuurslid van Hockeyclub Rotterdam. Het negenkoppige bestuur van de club telt maar twee vrouwelijke leden.

Wij konden ze niet vinden

“Je ziet het overal in de politiek en het bedrijfsleven”, stelt Truijens. “Bij ieder nieuw kabinet hoor je weer de vraag ‘waar zijn de vrouwen’? Het antwoord van de mannen is dan steevast ‘wij konden ze niet vinden’.”

Truijens besloot samen met Marita Verkaik van Rotterdam Sportsupport de handschoen in de lokale sport op te pakken. Zij startten een netwerk voor vrouwen in de sport in Rotterdam.

Rotterdam Sportsupport

“Ons netwerk is er ook voor mannen want zij zijn evengoed nodig om een verandering tot stand te brengen. Toch besloten Marita en ik om eerst met vrouwen in gesprek te gaan.

Wij zochten allebei vijf vrouwen op om ervaringen mee uit te wisselen. Inmiddels hebben wij de steun van Dorinde Hoogsteden, Jessica Helios en van Rotterdam Sportsupport.”

Op de eerste netwerkontmoeting kwamen maar liefst 45 vrouwen en mannen af. “Wij kregen na afloop veel positieve reacties. Dus op 5 juni houden wij weer een bijeenkomst bij Rotterdam Basketbal.

Vrijwilligerswerk

“Een mannenbolwerk doorbreken is niet makkelijk”, erkent Truijens. “Meer vrouwen in de sport zou eigenlijk heel vanzelfsprekend moeten zijn. Maar omdat het bij clubs vaak om vrijwilligerswerk gaat, blijkt dat best lastig. Bij betaalde functies kun je meer eisen stellen.”

Om nou een quotum in te voeren gaat Truijens en Verkaik wat ver. “Maar wij willen wel een kweekvijver met vrouwen in de sport creëren. Die moeten daarin worden begeleid of klaargestoomd voor alle geledingen van de sport.”

Follow @Allesportzaken