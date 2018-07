Minimaal 2,5 uur aaneengesloten spelen en sporten

Ska Kinderopvang gaat met de Amersfoortse Korfbalvereniging Soesterkwartier (AKV) en Sportivate, bij de nieuwe sport BSO in de Amersfoortse Rivierenbuurt, spelen en sporten aanbieden.

Ska Kinderopvang vindt dat kinderen elke dag minimaal 2,5 uur aaneengesloten ontspannen moeten kunnen spelen en sporten.

Sportief talent ontdekken

De sport BSO Soesterkwartier is een sportieve buitenschoolse opvang en lokaal een verrijking voor elk kind. Want spelen en sporten is leuk, leerzaam en stimuleert de ontwikkeling.

De BSO wil samenwerking stimuleren en het samen oplossingen bedenken. Maar de kinderen moeten ook met plezier en al spelend, kunnen ontdekken voor welke sport zij talent hebben.

Sporten niet verplicht

De Ska Kinderopvang werkt in Amersfoort samen met Sportivate. Dit bedrijf verzorgt de sport- en spelactiviteiten voor de kids op het terrein van de AKV. Madeleine Suiker van Ska: “Als je op het terrein van de korfbalvereniging mag sporten, mag je deze sport natuurlijk ook leren spelen.”

“De kinderen hoeven natuurlijk niet de hele middag verplicht te spelen en sporten of naast korfbal andere sporten te ontdekken. Zij moeten uiteraard ook lekker kunnen ontspannen en dat kan bijvoorbeeld in de sportkantine van de AKV.

Chillen in de kantine

De kinderen kunnen in de kantine ook lekker chillen op zitzakken. En ondanks de vele extra activiteiten die de kids kunnen doen, berekent Ska niet meer dan het standaard uurtarief voor Kinderopvang. Dat is een aardige bijkomstigheid van deze deze samenwerking”, stelt Suiker.

Erwin Geurts, jeugdvoorzitter van AKV: “Via de samenwerking met Ska Kinderopvang kunnen wij meer jeugd laten bewegen. Maar het is voor AKV natuurlijk ook mooi om hen meteen kennis te laten maken met korfbal.”

