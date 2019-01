N.E.C. doet sigaret in het Goffertstadion niet in de ban

Roken in het Goffertstadion van N.E.C. blijft in bijna alle vakken toegestaan. De club wil een voortrekkersrol spelen op het gebied rookpreventie, maar vindt drie rookvrije vakken genoeg.

In het Goffertstadion blijft roken vrijwel overal toegestaan. Alleen het trainingscomplex van N.E.C. is sinds 1 januari rookvrij.

Voorbeeldfunctie

“N.E.C. vindt het vooral voor de jeugdselecties van belang om op te groeien in een rookvrije omgeving”, zegt Peter Sonneveld. Hij werkt bij de Hartstichting, één van de initiatiefnemers is van de campagne ‘Rookvrije generatie’.

De club wil in de komende jaren wel tien sportclubs in de regio helpen om hun accommodatie rookvrij te maken. Dat lijkt een beetje een geste voor de bühne want honderden clubs hebben laten zien dat zij dat ook best zelf kunnen.

Rookvrije gezinsvakken

Maar is het dan niet een beetje dubbel, wel clubs in de regio stimuleren maar het eigen stadion overslaan? Sonneveld: “Natuurlijk zou het mooi zijn als het Goffertstadion ook helemaal rookvrij wordt. Dat is best mogelijk, kijk maar naar stadions zoals de Johan Cruijff Arena en GelreDome.”

“Maar uiteindelijk is het aan de club zelf om te bepalen wat zij willen. N.E.C. heeft al drie gezinsvakken in het stadion waar niet mag worden gerookt.”

Supportersvereniging houdt zich op de vlakte

Jeroen Rengers, voorzitter van de supportersvereniging van N.E.C., houdt zich op de vlakte over wel of niet roken: “Wij gaan niet over De Eendracht. Dat is een zaak van N.E.C. en de amateurtak.”

“Mocht N.E.C. in de toekomst toch plannen hebben voor een rookverbod in het stadion, dan zullen we daarover zeker met de club gaan praten.”

Een ding is zeker. Een eventueel rookverbod in het stadion zou door een aantal fans niet in dank worden afgenomen.”Wij zijn namelijk een arbeidersclub, met zwarte koffie, een shaggie op de lip en de mouwen opgestroopt.”

