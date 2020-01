MSC Meppel stopt met prestatievoetbal op zondag

Het bestuur van MSC Meppel hoopte drie seizoenen lang op een beslissing van de KNVB om van het zaterdag- en zondagvoetbal, ‘weekendvoetbal’ te maken. De club heeft die hoop nu laten varen.

“De kosten voor de club stijgen maar door en het aantal toeschouwers loopt steevast terug. De selectie telt nauwelijks nog MSC-ers en/of spelers uit Meppel. En er is bovendien sprake van steeds minder binding met de rest van de club”, zo stelt het bestuur.

“Vrijwel alle O17- en O19-spelers hebben laten weten niet op zondag te willen voetballen”, aldus voorzitter Arjan Jonkers. “Alles bij elkaar is dit de enige juiste beslissing, al valt dat niet bij iedereen even goed.”

Met de beslissing komt een einde aan een historie die 110 jaar geleden begon. De club ging toen prestatievoetbal spelen op de zondag. De eerste jaren onder de naam Concordia maar die naam werd al snel de Meppeler Sport Club MSC. Het was de eerste Meppeler voetbalclub die in het seizoen 2005/2006 promoveerde naar de hoofdklasse.

Komend seizoen is MSC zaterdag 1 dus het vlaggenschip van de vereniging. Het team speelt nu in de 5e klasse en staat 2e achter sv Borger. “Wij hopen dat het team dit seizoen promoveert. Dan hebben we een eerste stap gezet naar onze doelstelling.”

“Wij willen binnen vijf jaar een tweedeklasser te zijn”, zo stelt Jonkers. “Overigens blijft het zondagvoetbal binnen de club wel bestaan maar dan op recreatieve basis.”

