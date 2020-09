Mobiele camerabeveiliging vv Kollum tegen vernieling

Vv Kollum heeft vaak last van vernielingen door ongewenste en onbekende bezoekers. Daarom plaatst het bedrijf Kooi mobiele camerabeveiliging op het sportpark van de club.

De klanten van Kooi zijn doorgaans wind- en solarparken of bouwprojecten. Maar vv Kollum heeft de hulp van Kooi nu ingeroepen voor bescherming van het sportpark.

Mobiele camerabeveiliging is nodig

“Eén van de belangrijkste doelen voor vv Kollum is het voorkomen van vernieling en diefstal. Clubvoorzitter Bauke Tom Schat vindt het spijtig dat het nodig is maar is blij met de oplossing. “Die vernielingen zijn erg vervelend. Maar wij hopen dat de tijdelijke camerabeveiliging de vandalen afschrikt.”

Alarmcentrale

Na de aanleg van ons nieuwe kunstgrasveld is waakzaamheid nog belangrijker. “Wij willen dat vandalen buiten de trainingstijden om, niet op dit veld komen. Zij laten een hoop rotzooi achter en zijn uit op vernieling.

Mocht ook de camerabeveiliging hen niet afschrikken dan grijpt de Kooi Alarmcentrale in. Via deze dienst kunnen beveiligers en politie snel ter plaatse zijn.”

AVG kaders

Vv Kollum kan zelf aangeven wanneer de beveiliging van het terrein moet worden ingeschakeld. “De camera’s draaien niet tijdens de trainingen of een wedstrijd. Op die manier handelt de club binnen de kaders van de AVG. De club verzamelt via de mobiele camerabeveiliging geen persoonsgegevens van bezoekers of voorbijgangers.”

