Aanvankelijk vreesde de sport dat honderden sportclubs vanwege de corona-uitbraak zouden omvallen. Maar dat is niet gebeurd, mede dankzij een financiële injectie van 110 miljoen euro van het kabinet.

“De kinderen zijn zonder ouders langs de lijn echt gefocust op het voetbal en op eigen keuzes. Misschien is het goed om zo te blijven werken.”

Hoogste sportparticipatie

Nederland telt 25.000 sportclubs met vijf miljoen leden. En in ons land verdienen nog eens 50.000 mannen en vrouwen er hun brood mee. “Voor al die clubs en mensen is het van belang dat de competities in september weer beginnen”, zegt Gerritsen.

“Zonder de injectie was misschien wel de hele verenigingsinfrastructuur in de problemen gekomen”, zegt KNHB-directeur Erik Gerritsen. “Die maakt sporten namelijk relatief goedkoop. Daardoor hebben wij de hoogste sportparticipatie ter wereld onder kinderen en jongeren.”

Ruimte in het trainingsschema

“Het belangrijkste voor een soepel verloop van een training in coronatijd is ruimte in het trainingsschema.” Dat stelt Sam Rutten, voetbaltrainer en corona coördinator bij vv Hoogland.

“Elk team traint nu een uur en tussen elke training zit een half uur. Trainers hebben dan de tijd om op te ruimen zodat de kinderen niet aan de materialen komen. De jeugd komt hier aan en kan dus direct aan de slag.”

Afscheid bij de ingang

Om naar het trainingsveld te komen moeten de sporters een parcours lopen. Dat is met linten aangegeven. Ouders moeten dus bij de ingang van de club afscheid nemen van hun kinderen.

“De kinderen houden zich goed aan de regels”, ziet bestuurslid Rob Schoonderbeek van tv Soest-Zuid. “Die doen het fantastisch. Alleen moet je soms een enkele volwassene even terechtwijzen.”

Rutten: “Er staan nu geen ouders langs de kant. De kinderen zijn daardoor veel meer geconcentreerd met het spel bezig. Zij zijn echt gefocust op het voetbal en op eigen keuzes, niet op de ouders. Misschien is het goed om zo te blijven werken.”

Follow @Allesportzaken