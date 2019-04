Doorgaans rustige veldspeler slaat keeper knock-out

Waarom slaat een doorgaans rustige speler, en even grensrechter van Geel-Wit, een keeper van UNO knock-out? Bij de Haarlemse club Geel-Wit heerst alom verbijstering en ongeloof over het incident.

Op 30 maart ging een speler van het eerste van Geel-Wit door het lint. Hij was tijdens het incident even grensrechter en sloeg de UNO-keeper tegen de grond.

Nooit agressief

Bij Geel-Wit leidt het incident tot verbijstering. Secretaris Erwin van Lent. “Het is onbegrijpelijk dat dit zo heeft kunnen gebeuren. Die man staat helemaal niet als agressief te boek.” Maar de 34-jarige Haarlemmer belandde wel in de cel en de keeper die hij neersloeg, in het ziekenhuis.

De stoppen sloegen bij hem door tijdens een incident tussen een paar veldspelers. Hij rende het veld op en gaf de keeper van de tegenpartij zo’n harde stomp dat deze buiten westen raakte. De politie werd gealarmeerd en een ambulance bracht even later de gewonde keeper naar het ziekenhuis.

Geen bierteam

Van Lent weet nog steeds niet exact wat de toedracht is geweest. “Het enige dat ik nu al kan zeggen is dat de speler geroyeerd zal worden. Wat er verder gebeurt hangt af van de gesprekken die wij met de KNVB, de politie en met UNO zullen voeren.”

“De betrokkene speelt al zijn hele leven bij Geel-Wit. Het team draait goed en bestaat uit jongens die heus wel kunnen voetballen. Het is geen bierteam, de spelers willen prestaties leveren en trainen elke week. Het was een harde maar faire wedstrijd waarin zelfs maar één gele kaart is gegeven.”

Clubs wijzen geweld af

Voetbalvereniging UNO betreurt iedere vorm van geweld op en rondom de velden. “Respect en sportiviteit staat bij ons hoog in het vaandel. Het bestuur gaat met alle partijen praten over het incident.” Ook Geel-Wit keurt agressie op en buiten het veld volledig af. Het bestuur heeft daarom besloten het hele team per direct uit de competitie te halen.

