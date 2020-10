Minder roken door jongeren na twee jaar rookvrij

‘Zien roken doet roken’, is de gedachte achter de Rookvrije Generatie. Daarom besloot vv GSC/ODS zich twee jaar geleden in te zetten voor een rookvrije vereniging. “Wij zien jongeren echt minder roken na twee jaar rookvrij”, zegt voorzitter Thom van Ewijk.

Het rookbeleid bij GSC/ODS werpt na twee jaar zijn vruchten af. “Je mag alleen in het rookhok nog roken maar daar willen wij eigenlijk ook vanaf.”

Minder roken door jongeren

Op de sportvereniging liggen de trainingen en wedstrijden op dit moment even stil. “Er is nog nooit zo weinig gerookt als nu”, grapt Thom. Maar serieus vervolgt hij: “Voor de crisis zagen we al minder jongeren roken, ook op de plekken waar dat nog wel mag.” Roken mag nu al een paar jaar niet meer in de kantine, de kleedkamers en langs de lijn.

“Maar GSC/ODS is jammer genoeg nog niet helemaal rookvrij”, stelt Van Ewijk. Roken is hier ook niet toegestaan tijdens jeugdtrainingen- en wedstrijden. Dan mag je alleen in het rookhok roken maar daar willen wij eigenlijk ook vanaf. De ambitie is er wel maar het handhaven is nog een dingetje.”

Ook zien stoppen doet stoppen

Van Ewijk merkt dat er sprake is van een sneeuwbaleffect. “In ons bestuur was en is het rookbeleid een belangrijk onderwerp. Wij hoorden dat andere verenigingen er ook mee bezig waren. Het hele bestuur was het ermee eens dat wij ons moesten inzetten voor een rookvrije vereniging. Dat hebben wij in een ALV aan de leden voorgelegd en iedereen stond erachter.” Sinds begin stoptober zijn bij sportverenigingen en speeltuinen oproepen te zien om de locatie rookvrij te maken.

Via een klik

Al 4.000 mensen hebben aangegeven dat ze hun club graag rookvrij willen maken. Dat lieten zij het bestuur via één klik weten. Met hun ‘handtekening’ kan elk clublid de vereniging aanmoedigen om roken te verbannen. Zo kunnen leden hun bestuur een duwtje in de rug geven voor een gezonder sportklimaat.

